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瓊斯盃》陳盈駿展現強大安定感 高錦瑋藍隊初體驗把握機會學習

2024/07/18 22:35

陳盈駿帶球進攻。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕在上季T1聯盟勇奪新人王的台啤永豐雲豹後衛高錦瑋，首度在瓊斯盃進入藍隊陣容，他也把握機會向學長陳盈駿取經。

高錦瑋今在面對馬來西亞的比賽上場近20分鐘，收下7分、5籃板、3助攻，他透露，這次來到藍隊最開心的就是能與效力CBA廣州龍獅的陳盈駿同隊，無論在比賽、練習時都從前輩身上學到很多，「在圖齊教練體系下重視全場壓迫，我會觀察學長在場上如何判斷，希望一上場就把態度與精神拿出來。」

高錦瑋指出，陳盈駿在場上總是給人很安心的感覺，「我也想知道為什麼，他其實也不太講話，但他防守上會給對方很大的壓力，我如果運球看到他，也會很想把球傳掉。」

高錦瑋。（記者王藝菘攝）

台灣藍隊今以86：66痛宰馬來西亞，收下5連勝，總教練圖齊指出，今天無論先發、板凳球員都是準備好的狀態，因此才能出現登錄12人都得分的情況。

圖齊認為，雖然台灣隊面對外隊身材總會處於劣勢，但今天進攻籃板16個只少對手3個，二波得分也優於馬來西亞，肯定球員利用速度爭搶籃板、彌補身材上劣勢。另外有效限制對方美籍外援莫利（John Wesley Murry），讓他18投僅5中，也是贏球關鍵。

台灣藍隊明天將對決阿聯、力拚6連勝，圖齊指出，旅美小將黃宙騏、葉惟捷會有更多上場機會。另外效力CBA的林庭謙連三天未上陣，是受到小腿肌肉拉傷所擾，目前列入每日觀察名單，尚未有歸隊時間表。

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