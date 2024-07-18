中職》去年最強投手7月中才首奪MVP 鋼龍：WOW

鋼龍。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕味全龍鋼龍今投到球季第11場，終於獲得本季首次單場MVP。等了這麼久，連他自己也忍不住驚呼了一聲「WOW」，直言希望這1勝成為轉機，讓他在剩餘球季拿越多。

鋼龍不僅是去年冠軍龍隊的王牌投手，勝利貢獻值（WAR）更是全聯盟最高，堪稱是上季最強投手，只是本季先因傷趕不上開季，內容也投得不如過往，今天以6局掉1分封鎖生涯苦手的樂天，勇奪客場4連勝，拿下本季第1次單場MVP。

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鋼龍坦言，今年球速有下滑，控球也不太穩定，有些投球機制和心理層面正在克服中，目前已慢慢回歸正軌，「雖然這場比賽結果是好的，但每1位打者還是花太多球數，不是很滿意。」

6局遇上此役最大危機，開局就被敲2安，鋼龍卻穩住陣腳，連續對梁家榮、余德龍和馬傑森飆出三振，老婆傳授的「危機心法」起了作用。鋼龍說，那局有點緊張，但想起老婆說的，假裝那2分已經掉了，「好好享受，把打者解決掉！」

捕手搭檔蔣少宏的幫忙也很巨大，透視了樂天打者的打擊策略，以直球出擊。鋼龍說，那3打席少宏幫忙很多，樂天打者放掉直球沒有打，應該是在抓變化球，「在壓力的狀況下能投到那個位置，很開心。」

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