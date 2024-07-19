網球》「紅土之王」納達爾重返8強！直落2擊敗英國第5種子諾里

納達爾。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕瑞典男網賽「左拍對決」，納達爾（Rafael Nadal）無愧為「紅土之王」，6：4、6：4擊敗英國第5種子諾里（Cameron Norrie），本賽季第2度躋身單打8強。

這項ATP250等級的紅土賽事在巴斯塔德進行，納達爾草地賽季休兵調整，就為了專心投入於法國公開賽場地舉辦的2024巴黎奧運，「現在感覺很棒，自從羅蘭加洛斯以來，我已經有段時間沒參與巡迴賽，並與像諾里這樣的強敵競爭，我想我在某些時刻打出很好的網球，因為我得打得更有侵略性。」

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38歲的西班牙「蠻牛」後勁十足，尤其招牌的強勁左手上旋球發威，克服次盤1：4落後，甚至為了搶救險球摔倒而左手肘流血等狀況，後來居上直落2關門，贏得今年第9場單打勝利。

坐擁大滿貫22冠的納達爾，正是本屆賽會最受矚目的人氣球星，曾於2005年封王的傳奇老將，8強迎戰阿根廷第4種子納沃尼 （Mariano Navone）。納達爾與挪威好手魯德（Casper Ruud）也聯手打進男雙4強，遭遇巴西第3種子鲁兹（Orlando Luz ）／梅托斯（Rafael Fabris de Matos）。

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