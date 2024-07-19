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NBA》上季打出生涯最佳防守！魏少與快艇分道揚鑣、預計加盟金塊

2024/07/19 07:30

魏斯布魯克。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇正式與前MVP、9屆明星後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）分道揚鑣，透過先簽後換將其送往爵士，預計買斷後加入先前盛傳已久的金塊。

消息人士指出，快艇送出魏斯布魯克、一枚次輪互換權以及現金，換回30歲後衛鄧恩（Kris Dunn），隨後快艇也和鄧恩簽下3年1700萬美元合約。而魏斯布魯克預計將和爵士達成買斷協議，並加盟金塊。

35歲的魏斯布魯克在上個月執行了400萬美元球員選項，但快艇籃球事務部營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）近期與魏少的經紀人進行會談，替他找到了合適的下家。法蘭克強調，快艇對魏斯布魯克有著極高的尊敬，稱他為「一位了不起、名人堂等級的球員」。

魏斯布魯克上季還是先發，直到快艇交易來哈登（James Harden），魏少也轉為第六人角色，場均22.5分鐘貢獻11.1分4.5助攻都寫下生涯新低，另有5.0籃板1.1抄截。不過魏少在個人防守方面打出生涯最佳成績，根據《Second Spectrum》數據，他在上季防守300次以上投籃的球員中，防守命中率排名第4。

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