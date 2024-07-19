晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》牛棚、輪值都有好消息！道奇火球男即將歸隊 準備開箱潛力右投

2024/07/19 08:04

凱利。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《路透社》報導，道奇將右投皮特森（Michael Petersen）下放至3A，並將左投赫南德茲（Jose Hernandez）移出40人名單後送回小聯盟，預計將迎回後援火球男凱利（Joe Kelly）。

凱利休季重返道奇，本季出賽15場，進帳9次中繼成功，累積13.1局投球，送出14K，防禦率4.73、每局被上壘率為1.35。然而他在5月6日出現肩部、背闊肌部位不適，並缺陣至今。

下放皮特森將從騰出26人名單騰出空間，目的就是為了迎接凱利回歸；至於下放赫南德茲則從40人名單空出位置，根據《The Athletic》報導，道奇預計將從3A拉上25歲新秀右投萊恩（River Ryan）。

萊恩在2021年選秀第11輪以內野手身分被教士相中，進入職業沒多久後就轉為全職投手，並在2022年透過交易來到道奇，他在小聯盟攀升速度之快，去年就已經來到3A，並在2A與3A合計104.1局投球中飆出110K，防禦率3.80。

《The Athletic》選秀專家勞爾（Keith Law）在季前的百大新秀中，將萊恩排在第33名。本季萊恩在3A投16.1局，防禦率2.76。目前尚不確定萊恩將於何時迎來大聯盟初登板，但預計將填補道奇的先發輪值空缺。

萊恩。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。