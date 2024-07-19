MLB》牛棚、輪值都有好消息！道奇火球男即將歸隊 準備開箱潛力右投

凱利。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《路透社》報導，道奇將右投皮特森（Michael Petersen）下放至3A，並將左投赫南德茲（Jose Hernandez）移出40人名單後送回小聯盟，預計將迎回後援火球男凱利（Joe Kelly）。

凱利休季重返道奇，本季出賽15場，進帳9次中繼成功，累積13.1局投球，送出14K，防禦率4.73、每局被上壘率為1.35。然而他在5月6日出現肩部、背闊肌部位不適，並缺陣至今。

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下放皮特森將從騰出26人名單騰出空間，目的就是為了迎接凱利回歸；至於下放赫南德茲則從40人名單空出位置，根據《The Athletic》報導，道奇預計將從3A拉上25歲新秀右投萊恩（River Ryan）。

萊恩在2021年選秀第11輪以內野手身分被教士相中，進入職業沒多久後就轉為全職投手，並在2022年透過交易來到道奇，他在小聯盟攀升速度之快，去年就已經來到3A，並在2A與3A合計104.1局投球中飆出110K，防禦率3.80。

《The Athletic》選秀專家勞爾（Keith Law）在季前的百大新秀中，將萊恩排在第33名。本季萊恩在3A投16.1局，防禦率2.76。目前尚不確定萊恩將於何時迎來大聯盟初登板，但預計將填補道奇的先發輪值空缺。

萊恩。（資料照）

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