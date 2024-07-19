MLB》傷癒復出！千賀滉大預計再1場復健賽 下週迎戰勇士有望回歸

千賀滉大。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《Newsday》兼大都會隨隊記者希利（Tim Healey）指出，大都會計劃讓日籍王牌投手千賀滉大在3A迎來最後1場復健賽，並有望在下週回到主場迎戰勇士時回歸大聯盟賽場。

千賀滉大上一場的復健賽是在美國時間7月14日，當時面對洋基3A先發4.2局僅失1分，而他本季已在小聯盟出賽3場，總計10局的投球僅失1分並送出12次三振，防禦率及每局被上壘率分別為0.90與0.80。

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根據媒體《SNY》的分析，由於前役的用球數來到67球，千賀滉大最後1場的復健賽中或許會提高用球數限制至80球，若他能順利達成，那麼他在本季大聯盟的初登場就能將限制再提升到90球以上。

千賀滉大在上一場賽後受訪時表示，他十分確定自己仍在進步當中，「雖然還不到完美，但我離大聯盟距離越來越近了，且我在今天的比賽中有達到設定的用球數，在每一次的復健賽中也都有好的成長與表現。」

截至目前為止，大都會以49勝46敗排名國聯東區第3，與勇士有4.5場的勝差；在外卡名額部分，大都會也排行老3，離第4名響尾蛇的勝差僅1場，若千賀能在下週順利回歸，對於球團絕對是一大利多。

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