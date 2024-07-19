MLB》狂轟猛炸！「一刀流」大谷翔平超鬼神 榮膺球迷票選國聯上半季MVP

美媒《Fox Sports》公布由球迷票選的上半季各獎項得主，道奇日籍巨星大谷翔平毫無疑問當選國聯MVP。（取自推特）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在短暫的明星賽假期後，大聯盟明天點燃下半季戰火，美媒《Fox Sports》今日公布由球迷票選的上半季各獎項得主，道奇日籍巨星大谷翔平毫無疑問當選國聯MVP。

大谷翔平在上半季展現驚人火力，出賽94場，繳出29轟、69分打點、23盜、打擊率0.316的優異表現，目前在全壘打（29）、長打率（0.635）、OPS（1.035）、得分（75）這4項數據都是國聯之最，成為球迷選出的國聯上半季MVP。

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美聯上半季MVP也不難猜，就是狂敲34轟高居大聯盟全壘打王的「法官」賈吉（Aaron Judge），這位洋基重砲目前也打出全聯盟最多的85分打點。

球迷票選的美聯上半季塞揚是老虎強投史庫柏爾（Tarik Skubal），他本季已登板19場，拿下10勝3敗、防禦率2.41的成績；國聯上半季塞揚為勇士「拍賣哥」塞爾（Chris Sale），他摘下13勝暫居全聯盟勝投王。

美聯上半季新人王是紅襪瑞法拉（Ceddanne Rafaela）；國聯上半季新人王為表現技驚四座的海盜火球狀元郎史基斯（Paul Skenes）。

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