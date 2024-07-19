MLB》去年幫助響尾蛇打進世界大賽 老將重砲「龍哥」宣佈退休

朗格利亞親口宣佈退休，但仍不排除有一點點機會復出。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年短暫效力響尾蛇一年，並幫助球隊打進世界大賽的「龍哥」朗格利亞（Evan Longoria），本賽季消失在大聯盟賽場上，如今上半季賽程結束，朗格利亞終於對外宣佈，他的大聯盟生涯已經結束了。

朗格利亞日前在接受《坦帕灣時報》採訪時，親口證實自己決定退休，訪談中他坦言，自己是花了很長的時間，才接受自己已經沒有要打球的事實，朗格利亞還說，其實在生涯最後的幾年，繼續打球和退休的矛盾聲音一直出現在他腦海裡，而今他終於選擇卸下戰袍、回歸家庭生活。

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朗格利亞表示，現在他只想要遠離比賽，並好好的享受退休生活。

生涯前10個賽季都在光芒，2018年轉戰巨人，並於2023年短暫加盟響尾蛇，朗格利亞透露，去年隨著響尾蛇一路打到世界大賽落敗，更堅定了他想退休的念頭，不過至今還未正式提出退休申請，朗格利亞本人不排除有復出的機會，只是那個機會很渺小。

「我還沒拿過世界大賽冠軍。」朗格利亞說道，如果現在有機會讓他加盟冠軍球隊，就算剩下賽季他打擊率不到1成，他可能才會考慮復出，不過「龍哥」也說，這樣的機會應該很小。

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