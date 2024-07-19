健力》外婆寧省餐費讓孫兒圓夢 健力國手陳宇祺破亞洲青年紀錄

健力國手陳宇祺（左一）由外婆蔡阿娥（右一）拉拔長大，今年參加亞太盃健力及經典健力錦標賽青少男子組59公斤，獲得蹲舉、臥舉、硬舉第一名綜合金牌並破亞洲青年紀錄。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕18歲健力國手陳宇祺由70歲外婆蔡阿娥一手帶大他與妹妹。奶奶天天早起打零工、從事農務，一心只為家庭，更寧願省下餐費，也要讓他購置運動裝備。陳宇祺參加今年亞太盃健力及經典健力錦標賽青少男子組59公斤，獲蹲舉、臥舉、硬舉第一名綜合金牌並打破亞洲青年紀錄，他承諾會努力練習不放棄，持續為國爭光。

陳宇祺為雲林古坑鄉人，自幼因父母離異加上媽媽因車禍導致行動不便，出生3個月後就由外婆帶回照顧。阿嬤除了要照顧因病無法自理的媽媽，更肩負照顧孫子、孫女，甚至還要擔起家計，生活困苦無比。

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阿嬤表示，為照顧一家子溫飽，每天凌晨3點便出門下筍田工作，甚至趁趁著筍園工作空檔期，四處找尋打零工機會，為讓一家安穩。

而陳宇祺從國三開始便對健力產生濃厚興趣，也因其天賦深受老師肯定，朝向國手目標邁進，不過硬舉、蹲舉衣服及腰帶、功夫鞋等裝備，整套下來動輒4至5萬，成為他運動路上的沉重。不過阿嬤始終默默陪伴在他身邊支持鼓勵。

阿嬤表示，除了比賽獎金能夠補貼他購買費用，自己也會想盡辦法存錢，像是吃筍配豆腐乳也是一餐，日久下來也能積沙成塔，不讓宇祺太過擔心費用。

陳宇祺也不負外婆期盼，今年5月參加香港2024年亞洲健力錦標賽青少男子組，榮獲59公斤蹲舉217.5公斤第一名、臥舉130公斤第一名、硬舉200公斤第二名，總和547.5公斤金牌；7月參加在南非舉辦的亞太盃健力及經典健力錦標賽，奪下蹲舉、臥舉、硬舉三冠王，綜合金牌並破亞洲青年紀錄。

陳宇祺將金牌獻給為他付出的阿嬤，更給予大大的擁抱，臉上帶著無比感謝的笑容。他說，能夠為國爭光非常開心，也謝謝外婆一路支持，未來將更努力不懈，期待能為國家再次爭光。

而陳宇祺是雲林家扶中心扶助的孩子，主委陳燦勳帶隊到他家貼紅榜祝賀，並準備2萬元助學金，補貼即將就讀台灣體育大學運動休閒系的他作為生活費。陳燦勳表示，陳宇祺是家扶中心首位健力國手，期待他能繼續朝夢想前進，未來他需購買的裝備費用，只要提出便會補助8成，減輕負擔。

陳宇祺給予阿嬤大大擁抱，感謝她一路拉拔默默支持、鼓勵。（記者李文德攝）

外婆蔡阿娥翻閱著陳宇祺小時候照片，心裡滿是說不盡的欣慰。（記者李文德攝）

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