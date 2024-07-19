MLB》打破海盜火球狀元簽約金紀錄！榜眼伯恩斯925萬美元加盟紅人

紅人在選秀第2順位指名伯恩斯。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年大聯盟選秀獲得榜眼籤的紅人，指名了來自威克森林大學（Wake Forest University）的投手伯恩斯（Chase Burns），並根據《ESPN》的報導，今日與球團正式簽約，簽約金高達925萬美元（約新台幣3.03億元），打破了去年狀元郎史基斯（Paul Skenes）的920萬美元（約新台幣3.01億元）簽約金紀錄。

Burns Notice @ChaseBurns20 is officially a Cincinnati Red‼️ pic.twitter.com/p3RBLetqu6 — Cincinnati Reds （@Reds） July 18, 2024

伯恩斯是本屆選秀中公認最佳的投手，除了速球球速來到96到100英里（約154.5到161公里）之外，還有1顆相當犀利的滑球做搭配，在今年春季100局投球中，伯恩斯一共K掉高達191人且僅送出30次保送，打破校史紀錄，防禦率是相當優質的2.70。

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如此鬼神般的數據，也讓紅人在第2順位就將他指名，不久後便達成共識並簽約，簽約金925萬美元更是打破去年史基斯所創下的920萬美元簽約金的紀錄，不過今年的狀元郎巴札納（Travis Bazzana）與探花康敦（Charlie Condon）目前還未簽約，這個數字不久後有望能再往上突破。

另外有趣的是，伯恩斯的出生地位於義大利，若他未來成功來到大聯盟舞台，將會是史上第5位義大利出生的投手、第8位在義大利出生的球員，上一位踏上最高殿堂的義籍選手，則是曾來台加盟中信兄弟的前洋砲里迪（Alex Liddi），他生涯在2011到2013年加盟水手，繳出.208/.266/.370的打擊三圍外帶6轟的成績。

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