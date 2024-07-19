晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》打破海盜火球狀元簽約金紀錄！榜眼伯恩斯925萬美元加盟紅人

2024/07/19 10:04

紅人在選秀第2順位指名伯恩斯。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年大聯盟選秀獲得榜眼籤的紅人，指名了來自威克森林大學（Wake Forest University）的投手伯恩斯（Chase Burns），並根據《ESPN》的報導，今日與球團正式簽約，簽約金高達925萬美元（約新台幣3.03億元），打破了去年狀元郎史基斯（Paul Skenes）的920萬美元（約新台幣3.01億元）簽約金紀錄。

伯恩斯是本屆選秀中公認最佳的投手，除了速球球速來到96到100英里（約154.5到161公里）之外，還有1顆相當犀利的滑球做搭配，在今年春季100局投球中，伯恩斯一共K掉高達191人且僅送出30次保送，打破校史紀錄，防禦率是相當優質的2.70。

如此鬼神般的數據，也讓紅人在第2順位就將他指名，不久後便達成共識並簽約，簽約金925萬美元更是打破去年史基斯所創下的920萬美元簽約金的紀錄，不過今年的狀元郎巴札納（Travis Bazzana）與探花康敦（Charlie Condon）目前還未簽約，這個數字不久後有望能再往上突破。

另外有趣的是，伯恩斯的出生地位於義大利，若他未來成功來到大聯盟舞台，將會是史上第5位義大利出生的投手、第8位在義大利出生的球員，上一位踏上最高殿堂的義籍選手，則是曾來台加盟中信兄弟的前洋砲里迪（Alex Liddi），他生涯在2011到2013年加盟水手，繳出.208/.266/.370的打擊三圍外帶6轟的成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。