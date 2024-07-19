NBA》打火鍋落地踩到對手 「小姚明」復出首戰翻船退場

周志豪今天對鵜鶘比賽扭到腳踝提前退場。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今年選秀用首輪第9順位「暴冷」選進了「小姚明」周志豪（Zach Edey），而周志豪也在夏季聯賽打出不錯的表現，不過今天比賽，卻發生落地時不慎踩到對手，因而腳踝「翻船」提前退場的意外。

灰熊今天對上鵜鶘，周志豪在一次成功封阻後，落地不慎踩到對手，導致右腳踝扭傷退場，退場前上場了9分鐘，留下6分3籃板1阻攻、3投3中百分百命中率的數據，而球隊最終以88比77贏下比賽。

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實際上在本場比賽之前，周志豪就因為腳踝痠痛的原因，連續缺席了5場夏季聯賽，如今復出首戰，又因為腳踝扭傷而退場。

周志豪在大學期間拿過兩次年度最佳球員獎，上賽季在普渡大學繳出25.2分12.2籃板2.2阻攻的統治級數據，今年有入選加拿大奧運男籃大名單，不過為了剛起步的職業生涯，決定退出國家隊隨灰熊出戰夏季聯賽。

Zach Edey heads to the locker room after landing awkwardly on his ankle. pic.twitter.com/ntQ5KuwKKr — Sportsnet （@Sportsnet） July 18, 2024

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