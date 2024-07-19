路跑》三商盃公益路跑報名開始 廣邀親子變裝來跑步

三商盃公益路跑在11月30日盛大開跑，賽事報名也已經開始，主辦單位力邀各路跑者前來參與全台最歡樂、最能發揮親子變裝創意的賽事。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕三商盃公益路跑在11月30日盛大開跑，賽事報名也已經開始，主辦單位力邀各路跑者前來參與全台最歡樂、最能發揮親子變裝創意的賽事。

三商盃公益路跑今年以「EYE CLOUD」為主題，並延續與私立惠明盲校、社團法人視障路跑運動協會結合，期許讓參與的選手都能透過雲端視角以更柔軟的心共同感受世界的美好。

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本屆打造出更勝於以往的高CP值話題，首度推出「休閒組3.6K+1」限額報名優惠，邀請大家呼朋引報名，每多邀請一位報名，報名費即享半價優惠，即等同於三人同行一人免費。

除了報名費半價外，賽事親子變裝預期也是賽事亮點，只要參加變裝組就有機會挑戰高額5000元「美廉社禮券」獎勵，鼓勵全家共同發揮變裝創意盛裝出席。

為了讓小朋友們能持續放電，完賽後每位報名者可獲得市集兌換券，可使用於當天賽後市集立即進行兌換消費，立刻補足滿滿能量，有得玩有得拿。主辦單位表示，力邀爸爸媽媽趁暑假為小朋友報名CP值最高的三商盃公益路跑，小朋友大肆FUN電大朋友盡情FUN鬆，共創親子間美好回憶。

第35屆三商盃公益路跑報名在7月17日中午12點正式開始，更多賽事資訊敬請密切鎖定「第35屆三商盃公益路跑」官方臉書粉絲專頁。

➢ 報名連結: https://reline.cc/2024三商盃搶先報名

三商盃公益路跑在11月30日盛大開跑，賽事報名也已經開始，主辦單位力邀各路跑者前來參與全台最歡樂、最能發揮親子變裝創意的賽事。（主辦單位提供）

三商盃公益路跑在11月30日盛大開跑，賽事報名也已經開始，主辦單位力邀各路跑者前來參與全台最歡樂、最能發揮親子變裝創意的賽事。（主辦單位提供）

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