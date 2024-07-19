MLB》明星賽三振開轟的大谷翔平！美媒爆金鶯已接觸運動家火球男

米勒。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，金鶯已和運動家進行接觸，商討交易明星火球終結者米勒（Mason Miller）的可能性。海曼指出，金鶯肥沃的農場是比其他球隊都更有能力完成這筆交易的關鍵。

金鶯農場在季前被《MLB Pipeline》評比為全聯盟第1，除了第一名的大物哈勒戴（Jackson Holliday）以外，還擁有第12的大物捕手巴薩羅（Samuel Basallo）與第15名的內野大物梅歐（Coby Mayo），外野手考瑟（Colton Cowser）與耶斯塔德（Heston Kjerstad）都已登上大聯盟。

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米勒直到2029年賽季後才會成為自由球員，他是今年大聯盟最具統治力的後援投手之一，上半季39.1局就飆出70次三振，防禦率2.27，本季入選明星賽的他，還在明星賽中三振開轟的道奇巨星大谷翔平，若想獲得米勒，可能必須送出多位百大新秀。根據報導，想要補強牛棚的金鶯不僅看上米勒，同時還接觸馬林魚明星終結者史卡特（Tanner Scott）。

報導指出，洋基與金鶯都將在交易大限前補強投手，洋基傾向後援投手，而金鶯即便展開了對米勒與史考特的詢問，但他們似乎更偏向補強先發投手，先前《運動畫刊》專欄作家佛達西（Tom Verducci）透露，道奇、金鶯都對老虎塞揚熱門史庫柏爾（Tarik Skubal）有興趣。

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