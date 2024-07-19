MLB》「有一天會輪到你的」 小熊公開超催淚日本開幕戰形象片

Someday is now. See you in Tokyo. pic.twitter.com/TOkyqOG5T4 — Chicago Cubs （@Cubs） July 18, 2024

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公佈下季海外開幕戰組合，將由道奇將與小熊在3月18、19日、於日本東京巨蛋交手，而小熊官方也特別拍攝了日本海外賽的形象影片，找來了兩位小朋友飾演陣中的日籍好手鈴木誠也、今永昇太。

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本次小熊公佈了海外賽形象片，找來兩位日本小朋友，飾演孩童時期的鈴木誠也、今永昇太，片中他們同樣為少棒球員，在電視機前觀看2000年小熊對上大都會的日本開幕戰，片中最後用爸爸的台詞「好好練習，說不定有天就輪到你了」作為結尾。

實際上2025年道奇、小熊日本開幕戰，除了兩邊都有日籍選手外，同時也是紀念小熊首次海外賽25週年，2000年3月29日，小熊與大都會在東京巨蛋交手，是大聯盟首度在美國本土外舉辦例行賽，該場比賽最終由小熊5比3勝出。

除了小熊的鈴木誠也、今永昇太外，目前道奇陣中也有大谷翔平、山本由伸2位日本巨星，屆時除了有機會看到他們在日本對決外，也有希望看到大谷翔平重拾「二刀流」身手。

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