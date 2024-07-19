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電競》「跑2」年虧損逾5億 爆哥直言「不看好職業聯賽今年能舉辦」

2024/07/19 11:21

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遠赴韓國參加《跑跑卡丁車：飄移》職業隊的台灣選手「爆哥」劉昶亨（NEAL），今年初透露已經與隊伍FearX續約，不過續約後職業聯賽卻宣佈無限期停賽，而稍早爆哥本人在YouTube上傳影片，和粉絲聊了一下遊戲的營運虧損狀況，直言不看好今年聯賽可以恢復。

爆哥在影片中引述外電新聞，指出《跑跑卡丁車：飄移》一年面臨了5.76億台幣的虧損，這也讓遊戲沒有多餘的預算可以拿去行銷，現在遊戲公司Nitro重新任命趙在允擔任總監，期望未來可以改善遊戲營運虧損。

爆哥影片中也點出了《跑跑卡丁車：飄移》玩家流失的原因，包含配不到真實玩家、玩家沒有管道可以和之前的遊戲官方團隊反應問題等，另外還有車與車之間的碰撞對抗不如一代，對此爆哥指出，在新的團隊接手後，將會把遊戲聚焦在電腦端上，而非一開始的家機、手機、電腦三平台營運，並預期官方會開放管道聆聽玩家聲音，這些都有望改善目前遊戲遇到的狀況。

依照爆哥之前的計畫，原本預計今年賽季結束後就會卸下選手身分，而今新賽季開打卻遙遙無期，對此爆哥坦言，不看好今年聯賽可以打得成，也不確定未來聯賽能否恢復舉辦，除非遊戲在重新聚焦亞洲市場、電腦平台後，可以救回這個老牌IP。

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