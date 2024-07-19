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MLB》開箱大物！運動家下半季首場系列賽 預計拉上游擊新秀威爾森

2024/07/19 12:19

運動家農場大物威爾森。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕奧克蘭運動家預計將在明日賽前，拉上自家農場游擊大物威爾森（Jacob Wilson）開箱，並在主場奧克蘭競技場（Oakland Coliseum）與天使的系列賽中迎來大聯盟首秀。

威爾森是前大聯盟選手傑克．威爾森（Jack Wilson）之子，現今22歲的他在2023年以第1輪第6順位被運動家選中，該年在新人聯盟僅出賽3場就升上高階1A，在兩個層級總共留下26場出賽，整體進攻指數.866的成績。今年威爾森依舊從新人聯盟開季，並一路保持屠殺的成績來到3A，目前在3A出賽19場，打擊率逼近4成，OPS也破1並敲出4發的全壘打，現今位居運動家新秀第1名、大聯盟百大新秀第50名。

威爾森最出色的能力，是他有非常良好的球棒控制能力，這導致他不容易被三振，生涯在小聯盟共出賽72場，311個打席僅吞下24次三振，平均約13個打席才會被三振1次，這項能力從他在大學時期就保留到現在，這點總教練卡塞（Mark Kotsay）在之前就曾經盛讚過，當時他說：「威爾森面對所有球都能打到他想要的位置，這給了他優勢。你去觀察他的落點分布圖，他打出去的球散佈在任何角落，這對他會相當有幫助。」

大聯盟下半季於明日開打，運動家目前以37勝61敗於美聯西區墊底，離外卡名額也有多達17.5場勝差，想要在本季擺脫去年相當慘烈的戰績，還有一段路要走。

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