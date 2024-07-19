MLB》休季獲紅襪報價卻擇道奇 明星強打爆料：我不會簽糟糕的合約

T.赫南德茲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕31歲明星外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernández）休季加盟道奇，本季表現出色讓他生涯第二度入選明星賽。不過近日T.赫南德茲在節目上爆料，他在休季時曾獲得紅襪的合約，但他卻稱那是一筆「糟糕的合約」，讓他決定與道奇簽約。

「那是一份2年2800萬美元的合約。」T.赫南德茲在Podcast節目上爆料，「很顯然，我不會浪費我自由球員的身份去簽一張糟糕的合約。說到底，我熱愛紅襪，那是我最喜歡的球隊之一，我也喜歡在芬威球場打球，但最終我必須做出對自己生涯與家庭最好的抉擇。」

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T.赫南德茲最終與道奇簽下1年2350萬美元的合約，他在上半季表現出色，95場比賽打擊三圍為.261/.327/.475，累積19轟與62分打點，不僅第2度入選明星賽，還獲得全壘打大賽冠軍。T.赫南德茲今年的成績，有助於季末將再度成為自由身的他爭取大約。

T.赫南德茲還補充，他還向紅襪要求第3年的合約，使其能在豆城效力至2026年，但紅襪猶豫了，「我以為他們會把合約改成3年，但不幸的，他們說他們必須等待，需先做出其他陣容異動，而我等不了那麼久。」

不過即便沒有T.赫南德茲的火力，紅襪本季的表現仍超乎預期，以53勝42敗進入下半季，目前位居美聯外卡第三名，僅落後美東龍頭金鶯4.5場勝差。

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