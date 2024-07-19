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網球》世界1188名的美國選手苦盡甘來 名人堂草地賽闖4強寫紀錄

2024/07/19 11:20

奧普卡。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名1188的美國選手奧普卡（Reilly Opelka）在名人堂草地賽以4：6、6：3、6：4力退同胞好手麥克當諾（Mackie McDonald），闖進男單4強，也成為ATP巡迴賽史上闖進4強排名最低的選手。

奧普卡世界排名曾來到17名，但他在2022年8月因臀傷動刀，去年手腕也接受手術，排名直線驟降，去年10月在ATP巡迴賽只打了1場，今年是持外卡才足以參加在美國紐波特舉辦的250分等級名人堂草地賽。

奧普卡在8強發揮重砲手本色，轟出27顆ACE球，3盤挺進4強，是他生涯第14場4強賽，更重要的是，這是他自2022年4月以來的首場4強。

「我現在感覺很好。」奧普卡苦笑表示，「但你如果是兩個月前問我，那我會跟你說糟透了。」奧普卡坦言，當時他甚至一度無法伸直手臂，這對一名網球員來說是很難想像的事，而且手臂的痛也延伸至肩膀、脖子和神經，「我幾乎飛遍全世界去看醫生，到了德國、比利時和達拉斯、亞特蘭大、洛杉磯、拉斯維加斯，就是想要尋求幫助，所以過去8個月都在世界穿梭。」

奧普卡的努力有得到回報，他本週在名人堂草地賽連過3關，包含上一場還擊敗衛冕冠軍、法國頭號種子馬納里諾（Adrian Mannarino），接下來將與美國第3種子米契爾森（Alex Michelsen）爭奪決賽門票。

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