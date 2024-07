NBA》打臉酸民！詹皇之子布朗尼轟13分創夏聯新高 還飆關鍵三分彈

布朗尼。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕「詹皇」詹姆斯(LeBron James)之子布朗尼(Bronny James)越打越好,今日以5成命中率攻下13分,創下自己在夏季聯賽的得分新高,幫助湖人以93:89擊敗騎士。

19歲的布朗尼在今年選秀會上以次輪第55順位被湖人挑中,雙方簽下4年價值790萬美元的合約,但外界對他的能力飽受質疑,認為他尚未達到NBA水準。

請繼續往下閱讀...

不過布朗尼目前表現漸入佳境,繼昨日攻下12分後,今日出賽25分鐘,全場10投5中、包括末節投進一顆重要三分球,帶動球隊反攻,進攻表現有所提升。

Bronny James pulls back for the triple



Lakers-Cavs tied at 89 late in Q4 on ESPN! pic.twitter.com/QoCQgKtMLK