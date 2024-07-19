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NBA》打臉酸民！詹皇之子布朗尼轟13分創夏聯新高 還飆關鍵三分彈

2024/07/19 12:17

布朗尼。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）越打越好，今日以5成命中率攻下13分，創下自己在夏季聯賽的得分新高，幫助湖人以93：89擊敗騎士。

19歲的布朗尼在今年選秀會上以次輪第55順位被湖人挑中，雙方簽下4年價值790萬美元的合約，但外界對他的能力飽受質疑，認為他尚未達到NBA水準。

不過布朗尼目前表現漸入佳境，繼昨日攻下12分後，今日出賽25分鐘，全場10投5中、包括末節投進一顆重要三分球，帶動球隊反攻，進攻表現有所提升。

布朗尼此役得到13分，寫下目前在夏季聯賽的得分新高，另有5籃板、3助攻、2阻攻，近2戰合計攻下25分，打出不俗表現打臉酸民。

此外，湖人在首輪第17順位選進的柯奈特（Dalton Knecht），今日轟下20分、7籃板，全隊最後6分都由他包辦，成為湖人奪勝功臣之一。

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