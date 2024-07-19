晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》MVP最新預測出爐！洋基「法官」與大谷翔平再度稱霸

2024/07/19 12:33

MVP最新預測出爐。（取自大聯盟官網）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今公布本季第4次MVP預測結果，這次請到41位專家進行票選，投票採第一名5分、第二名4分依此類推至第五名1分，最終洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）與道奇日本巨星大谷翔平都以懸殊票數，稱霸美聯與國聯。

賈吉獲得38張第一名選票，大聯盟官網指出，在歷經4月低潮，攻擊指數僅有0.754後，賈吉比任何球員都表現出色，打擊三圍高達.357/.479/.815，從美國時間5月1日以來狂炸28轟。賈吉本季打擊三圍.306/.433/.679，攻擊指數1.112，其上壘率、長打率、攻擊指數與FanGraphs統計的WAR值6.3，都在大聯盟獨走，成為MVP壓倒性熱門人選。

美聯二至四名，依序為金鶯新星游擊手韓德森（Gunnar Henderson），他獲得3張第一名選票、洋基明星強打索托（Juan Soto）、皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.），紅襪明星三壘手德弗斯（Rafael Devers）與守護者當家球星J.拉米瑞茲（José Ramírez）並列第五名。

與美聯的賈吉一樣，道奇巨星大谷翔平顯然是國聯MVP最夯人選，共獲35張第一名選票。大聯盟官網直言，僅管今年僅有「一刀流」出擊，但大谷作為全職指定打擊，已經充分證明他作為MVP的資格，他延續著上季在天使獲得美聯MVP的火熱狀態，去年他在天使的攻擊指數為1.066、OPS+為184，今年在道奇攻擊指數為1.036，OPS+為189。

國聯二至五名，依序為費城人重砲哈波（Bryce Harper），他獲得5張第一名選票、紅人游擊新星克魯茲（Elly De La Cruz），獲得1張第一名選票、勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）、釀酒人明星強打耶利奇（Christian Yelich）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。