MLB》MVP最新預測出爐！洋基「法官」與大谷翔平再度稱霸

MVP最新預測出爐。（取自大聯盟官網）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今公布本季第4次MVP預測結果，這次請到41位專家進行票選，投票採第一名5分、第二名4分依此類推至第五名1分，最終洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）與道奇日本巨星大谷翔平都以懸殊票數，稱霸美聯與國聯。

賈吉獲得38張第一名選票，大聯盟官網指出，在歷經4月低潮，攻擊指數僅有0.754後，賈吉比任何球員都表現出色，打擊三圍高達.357/.479/.815，從美國時間5月1日以來狂炸28轟。賈吉本季打擊三圍.306/.433/.679，攻擊指數1.112，其上壘率、長打率、攻擊指數與FanGraphs統計的WAR值6.3，都在大聯盟獨走，成為MVP壓倒性熱門人選。

請繼續往下閱讀...

美聯二至四名，依序為金鶯新星游擊手韓德森（Gunnar Henderson），他獲得3張第一名選票、洋基明星強打索托（Juan Soto）、皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.），紅襪明星三壘手德弗斯（Rafael Devers）與守護者當家球星J.拉米瑞茲（José Ramírez）並列第五名。

與美聯的賈吉一樣，道奇巨星大谷翔平顯然是國聯MVP最夯人選，共獲35張第一名選票。大聯盟官網直言，僅管今年僅有「一刀流」出擊，但大谷作為全職指定打擊，已經充分證明他作為MVP的資格，他延續著上季在天使獲得美聯MVP的火熱狀態，去年他在天使的攻擊指數為1.066、OPS+為184，今年在道奇攻擊指數為1.036，OPS+為189。

國聯二至五名，依序為費城人重砲哈波（Bryce Harper），他獲得5張第一名選票、紅人游擊新星克魯茲（Elly De La Cruz），獲得1張第一名選票、勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）、釀酒人明星強打耶利奇（Christian Yelich）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法