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奧運體操》日本女子代表隊長驚爆未成年吸菸、飲酒 確定退出巴黎奧運

2024/07/19 13:55

宮田笙子。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《體育報知》等日媒報導，日本體操協會今於東京緊急召開記者會，宣布日本女子體操代表隊隊長兼王牌選手，年僅19歲的宮田笙子，因違反行為規範吸菸，甚至還有飲酒的行徑，將退出巴黎奧運。

昨天就有多家日本媒體爆料，19歲的宮田笙子違反日本20歲才能吸菸的規定，日本女子體操奧運代表隊目前正在摩納哥進行訓練，但今天的報導指出，宮田笙子已經被遣返回國接受調查。

《體育報知》指出，宮田笙子已在指示下與教練於18日傍晚抵達羽田機場，隨即在東京都內接受日本協會的調查。經過父母與教練陪同下進行事實確認，發現違反日本奧委會與體操協會的行為規範，在本人確認下，由協會方提出宮田笙子退出奧運的申請。

此外，報導還進一步爆料，指出宮田笙子在6月底至7月的私人活動期間吸菸，更被發現曾在東京北區國訓中心的選手村飲酒。

日本體操協會會長藤田直志在今天的記者會中致歉，「我個人感知責任重大，需在短時間內掌握事情全貌，並在奧運逼近前做出決策，這是困難的過程。」、「這不僅僅是宮田個人的問題，也是體操協會整體需要認真思考的問題，我們會全力支持宮田走出錯誤，為她的未來踏出新的一步。」

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