NFL》48歲還想復出卻遭布雷迪忽視 名人堂外接手抱怨自己不被尊重

歐文斯、布雷迪。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕現年50歲的名人堂外接手歐文斯（Terrell Owens），15年生涯入選6屆職業盃、5屆年度第一隊殊榮，累積1078次接球、推進15934碼，拿下153次達陣。近日他在節目上爆料，2年前自己一度想復出加入坦帕灣海盜，卻在當時遭到傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）忽視。

歐文斯透露，自己曾在2021年賽季聯絡布雷迪，希望能重返賽場，搭上季後賽列車，不過布雷迪卻毫不理睬。「布雷迪忽視了我，布朗（Antonio Brown）發瘋那年，他們剛好需要人手來填補他留下的空缺。我透過莫斯（Randy Moss）等人聯繫到布雷迪。」

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「我只是想入隊，在第三檔需要進攻紅區的時候上場，這傢伙完全忽視我，這完全展露出他是有多麼的不尊重。但一但人們在你面前時，又會裝出一副很尊敬你的樣子。」歐文斯說道。

時間回到2021年賽季，歐文斯所說的情況發生在2022年1月3日，當時海盜與紐約噴射機的賽事中，7屆明星外接手布朗在第三節突然情緒失控，卸下身上所有裝備及球衣後逕自離開球場，之後還控訴時任主帥亞瑞安斯（Bruce Arians）逼其帶傷上陣，最終海盜宣布解除布朗的合約。而布朗至此就未曾重返NFL，私人行徑也越來越誇張，日前還傳出已經破產的消息。

然而當年的歐文斯已經48歲，距他被西雅圖海鷹在季前訓練營被釋出已經是10年前的事，根本不可能再回到高強度對抗的美式足球賽場。美媒《NBC Sports》專欄「ProFootball Talk」就幫布雷迪緩頰，或許布雷迪無意對歐文斯不敬，只是不想浪費爭奪季後賽的寶貴時間，在一位毫無機會進入球隊名單的退役老將。

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