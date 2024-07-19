MLB》溫馨！搶大谷全壘打球害小球迷被K中頭部 翔平送暖還贈簽名球

大谷翔平。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平在年7月2日（美國時間）轟出本季第27轟，當時右外野許多球迷要搶這顆全壘打球，卻不慎讓一名小朋友被球K中頭部。根據日媒《Sponichi Annex》報導，道奇在事後邀請這位自日本的6歲小朋友兩天後來看球，並送上大谷的簽名球，這位小球迷也成為大谷的粉絲。

大谷當天在第7局擊出超前兩分砲，當時右外野的球迷們要搶這顆全壘打球，但這顆球意外打中這位歲小球迷的頭部，當下被現場工作人員抬上擔架、並接受治療。

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《Sponichi Annex》指出，這位6歲小球迷是與父親從日本東京到洛杉磯參加夏令營，雖然當下被全壘打球打到額頭，但這位小球迷在隔天接受檢查時沒有異常。

道奇隊也聯繫這對父子，並提供他們在返國前一天（本月5日）與釀酒人的比賽門票。這位小球迷的父親受訪時說，「儘管自己沒能保護好兒子，給道奇添麻煩，但他們迅速且溫暖的處理，讓我非常感激。」

當天抵達道奇球場後，這對父子透過球團工作人員收到大谷親筆的簽名球。大谷在當天賽前就弄好簽名球，並交給道奇隊公關人員，大谷也是擔心這位6歲小朋友狀況的其中一人。

這對父子最後在本月7日回到日本後，該名6歲小朋友以此事為契機，對棒球的興趣更高。這位6歲小球迷也給大谷送上祝福，「大谷桑，今後也要多敲全壘打喔！」

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