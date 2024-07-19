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奧運網球》台灣一姊謝淑薇飲食管理有方 今年瘦了5公斤

2024/07/19 15:47

謝淑薇。（品牌提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕正在積極備戰巴黎奧運的台灣網球一姊謝淑薇，這次接獲食品品牌邀請，透露自己從生活到備戰賽事的管理飲食營養方式，今年成功瘦下5公斤，還維持好體能，希望能以最佳狀態為台灣網球拚下金牌。

才剛在溫布頓網球錦標賽拿下混雙冠軍的謝淑薇表示：「很高興這次受邀為桂格、福樂拍攝宣傳影片，身為專業運動員，優質的營養跟控制熱量的攝取很重要，除了三餐之外，攝取能補充鈣質、蛋白質又不造成身體負擔的乳製品，都是營養師為我規劃日常營養補給重點，也是協助我每次上場打出最棒球賽的關鍵。」

謝淑薇說：「在台灣備賽時，常因天氣炎熱降低食慾，這次就透過燕麥飲一次補充蛋白質跟優質碳水化合物，還可以有效減少體脂肪與降低膽固醇；也特別推薦豆漿燕麥，因含有大豆蛋白跟燕麥顆粒，喝著喝著就有飽足感，幫自己維持好體力。」

在幫食品品牌的影片拍攝中，謝淑薇嘗試呈現出日常生活及比賽中不同面向的自己，當在攝影棚中要展現如同在球場上帥氣揮出致勝一擊的揮拍動作時，也讓謝淑薇頻頻笑場，畢竟對於在球場上常揮出神來一擊的小薇來說，原來要演出控制力道揮出致勝一拍的畫面效果，是這麼有趣的挑戰。

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