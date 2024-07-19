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瓊斯盃》週日有望與台灣藍爭冠 菲律賓主帥點名印象最深刻球員

2024/07/19 16:37

菲律賓主帥張念財。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕菲律賓今以92：79擊敗日本，本屆瓊斯盃拉出一波6連勝，與台灣藍隊是目前唯二擁有不敗金身的球隊，兩隊有望在週日的正面對決爭奪本屆冠軍，主帥張念財（Charles Tiu）相當期待，表示會全力備戰。

今年是張念財第5次以教練團成員身份來台，此次來台球隊為「Strong Group Athletics」，他透露，雖然只有約10天的時間組軍、練習，但招募到不少自己心目中的人選。

菲律賓此次找來夢想家洋將麥卡洛、去年效力法國聯賽的美國長人阿吉（Tajuan Agee）助陣，另外還有歸化洋將庫阿梅（Ange Kouame），張念財指出，美菲混血後衛芬納（DJ Fenner）也即將拿到菲律賓護照，「我們希望陣容以菲律賓球員為主，但也找了外國球員來幫助我們。」

菲律賓主帥張念財。（記者盧養宣攝）

目前6戰全勝的菲律賓明天5點對決台灣白、週日7點交手台灣藍，張念財表示，每年來到瓊斯盃面對台灣隊，都會做最好的準備，他也點名白隊有即將旅日的游艾喆以及外籍生莫巴耶，「明天一定不會是場容易的比賽，但同時我也很興奮，週末一定會湧入很多台灣球迷，票很難買，我也想要邀請一些朋友來看。」

週日與台灣藍之戰有望成為本屆冠軍戰，張念財提到，藍隊今年有歸化洋將高柏鎧、另外還有近年國家隊支柱劉錚、陳盈駿，他特別點名陳盈駿，「以前來瓊斯盃的時候他還是白隊，現在已經成為國家隊代表性球星，我觀察他非常久了，他與拉維那（Kiefer Ravena，菲律賓當家主控）都是非常頂尖的控衛。台灣藍隊有很多很棒的球員，我們一定要做好準備。」

菲律賓收下6連勝。（記者盧養宣攝）

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