中華職棒明星賽火熱開打 今日賽事預告與轉播

中職明星賽今日開打。（中職提供）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場賽事轉播，塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）將擔任洋基隊先發出戰光芒艾夫林（Zach Eflin），二連勝的紅襪則要面對國聯西區龍頭道奇隊，近期雙雙吞下二連敗的太空人及水手則將迎來三場系列賽的首場較量。

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一年一度的中職明星賽今日開打，首日賽程就有多項競賽進行，包含趣味接力賽、野手速球王、全壘打大賽預賽，眾所矚目的明星隊VS台灣隊首戰將由來自樂天桃猿的黃子鵬對決火球男古林睿煬，內容滿滿，喜愛中職的球迷們請記得鎖定轉播。

MLB

07:00 光芒@洋基 愛爾達體育2台、緯來體育台

10:00 紅襪@道奇 愛爾達體育2台、華視、DAZN 1

10:00 太空人@水手 東森洋片台

日職

17:00 西武@軟銀 DAZN 2

中職明星賽

15:00 技術挑戰賽 緯來育樂台、愛爾達體育2台

16:30 明星隊VS台灣隊 緯來育樂台、愛爾達體育2台

瓊斯盃

13:00 馬來西亞VS日本

15:00 阿聯VS烏克蘭

17:00 菲律賓VS台灣白

19:00 澳洲VS台灣藍

轉播： 緯來體育台

美國男女籃奧運自辦熱身賽

03:00 美國VS南蘇丹（台灣時間21日）

F1 世界一級方程式賽車

21:30 排位賽 匈牙利站

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