中職》兄弟盧孟揚二軍繳7局7K無失分好投 力壓桃猿肯特優質先發

兄弟本土投手盧孟揚。（資料照，記者林正坤攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟二軍今天交手樂天桃猿二軍，兄弟本土投手盧孟揚交出7局無失分、賞7次三振的好投，力壓桃猿洋投肯特的6.2局失2分的表現，兄弟二軍最後以2比0完封桃猿二軍。

盧孟揚開賽連續賞3次三振，第2局先被桃猿陳佳樂敲一壘安打，盧孟揚接著讓劉子杰敲雙殺打，再三振董順傑，形成另類3上3下。盧孟揚從第3局到第5局讓對手9上9下，開賽前5局形成另類的15上15下。

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盧孟揚第6局連續解決2名打者後，被桃猿杜禹鋒敲二壘安打，盧孟揚讓桃猿邱鑫敲三壘滾地球出局，化解失分危機。盧孟揚續投第7局，1出局後丟保送，盧孟揚先讓陳佳樂敲飛球出局，再讓劉子杰敲滾地球形成封殺，完成投球工作。

總計盧孟揚主投7局用90球，面對23名打者只被敲2安，賞7次三振，沒有失分，另有1次保送，收下本季第4勝（另有4敗），防禦率2.77；兄弟本土投手余謙後援2局無失分，賞2次三振、沒有丟保送，被敲1安，摘得本季二軍第2次救援成功。

今年季中加盟樂天桃猿的洋投肯特，此戰主投6.2局被敲9安，失掉2分，三振、保送各2次，吞本季二軍第2敗，今年在二軍出賽5場有4場先發，防禦率為2.12。

中信兄弟二軍全場敲9安，蘇緯達1安1打點、劉貴元2安1打點；樂天桃猿全場只有3支安打。

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