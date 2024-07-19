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瓊斯盃》回憶與富邦勇士交手經驗 菲律賓旅韓「跳跳人」下一步未定

2024/07/19 17:20

阿班多。（籃協提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕帶著在南韓職籃KBL兩季的資歷，菲律賓後衛阿班多（Rhenz Abando）希望在這次瓊斯盃汲取更多經驗，也為接下來的職業賽季做準備。

26歲的後衛阿班多身高188公分，彈跳能力驚人、因此擁有「跳跳人」之稱，在拉特朗聖若望學院期間曾獲菲律賓NCAA聯賽新人王、最有價值球員，因此也獲得南韓球隊青睞，2022年加盟KBL安養KGC（現名安養正官庄赤紅火箭）。

阿班多在KBL第一個賽季就拿下灌籃大賽冠軍、明星賽3X3冠軍，最後隨安養KGC勇奪年度總冠軍，不過上個賽季受到傷勢影響，僅出賽30場、場均9.9分、4.3籃板、1.1助攻，季末與安養分道揚鑣，對於在KBL的兩個球季，他說，「是充滿高低潮的過程，但我很感激，球團給我很多照顧、上場時間，對我的生涯帶來不少幫助。」

阿班多透露，目前仍在等待合約，會繼續在海外國家打球，對於以外援身份征戰亞洲聯盟，這位過來人表示，「在國外打球就是跳脫舒適圈，能夠得到更多經驗，其實如果在自己的國家打球自在的話也很好，我並不一定會推薦一定要去海外闖蕩，因為身心一定要夠堅強，所以如果夠強壯，去哪裡打球都可以。」

阿班多效力安養期間曾在東超聯賽與富邦勇士交手，去年10月勇士作客安養市，以77：98敗下陣來，阿班多今表示，當時勇士客場作戰，可能因為過於疲累影響比賽，「但他們是支很棒的球隊。」

阿班多是2023年菲律賓世界盃國家隊成員，此次選擇加入「Strong Group Athletics」來台參加瓊斯盃，希望能透過比賽增加經驗，至今出賽4場，場均6.8分、3籃板、1.5助攻。

阿班多今因手傷未登錄沒有上場，他指出，來台前就有膝蓋傷勢，在KBL期間也受到背傷所擾，因此雖然身體不是100%健康，但在瓊斯盃的每一仗都是盡全力繳出最佳表現。他也表示，很期待最後一天與台灣藍的比賽，自己預計會上陣，「我們週日見！」

阿班多。（記者盧養宣攝）

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