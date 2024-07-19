2025全國中等學校運動會在台南登場 主視覺今公布

2025全國中等學校運動會在台南的主視覺標誌。（記者洪瑞琴翻攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025全國中等學校運動會將在台南舉行，今（19）日台南市長黃偉哲、教育部體育署副組長黃幸玉為執行委員會揭牌，並公布主視覺識別設計充滿城市活力，預告台南正全力整備，迎接1年1度的重要學生運動賽會。

黃偉哲表示，繼去年主辦全國運動會後，市府接續爭取舉辦明年4月的全國中等學校運動會，同時明年5月全國大專運動會則由長榮大學主辦，市府與長榮大學攜手努力，讓整個賽事場館及選手培訓更加優化，期盼明年全中運再次帶給選手們美好賽事。

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此外，巴黎奧運即將於下周展開，黃偉哲強調，如今在奧運殿堂上發光發熱的選手，也都是從全中運這個賽事開始展露頭角，期勉透過這樣的賽會，能夠持續不斷培養國內優秀運動選手，也讓台南成為選手「榮耀的起點」。

南市體育局長陳良乾說，這次大會主視覺採用活潑的色調及律動的外型，散發青春洋溢的氣氛，而吉祥物以「鯤鯓」為發想，並命名為「大員」及「甜甜」，分別表示台南古地名及飲食文化甘甜特色，希望能讓與會嘉賓及參賽選手感受台南綻放的熱情及文化。

體育局表示，明年賽事將於4月19日至24日舉辦，22項運動種類預計參與人數達1萬8000人，市府目前正全力整備籌辦，賽事期間南市高、國中、國小也將配合停課，讓學生及民眾能夠一起進場為小將們加油。

2025全國中等學校運動會將在台南舉行，今日台南市長黃偉哲（右7）為執行委員會揭牌。 （記者洪瑞琴攝）

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