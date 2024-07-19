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瓊斯盃》菲律賓主控期待對決陳盈駿 給即將旅日的游艾喆中肯建議

2024/07/19 18:19

拉維那。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕菲律賓當家控衛拉維那（Kiefer Ravena）第二度來台參加瓊斯盃，除了期待對決台灣主控陳盈駿，也給予即將旅日的台灣白隊好手游艾喆建議。

30歲的拉維那2021年展開旅日生涯，加盟滋賀湖星，上季在B2聯盟出賽66場，場均12.4分、2.8籃板、5.5助攻，滋賀新賽季將重返B1舞台，拉維那也將轉戰橫濱海盜，亞洲外援的空缺將由游艾喆填補。

拉維那指出，日本B1聯盟是競爭激烈的聯盟，游艾喆除了必須努力證明自己，最重要的就是要保持健康，「健康是一切的前提，唯有上場才能展現你自己、展現台灣的籃球。希望他在日本的生涯一切順利。」

菲律賓目前在瓊斯盃6勝0敗，明天交手台灣白隊，後天預計與台灣藍爭冠，拉維那談起台灣國家隊主控陳盈駿有滿滿回憶、也知道對方最近成為新手父親，「我們從2008年就在國際比賽交手了，直到現在我們都還在這裡、為我們的國家努力奮戰，很高興能再次與他對決。」

拉維那認為，與陳盈駿之間的交手定會相當精彩，「如果我得了10分，他應該也會想要得10分，但身為控衛，得分不是最重要的，我們的角色就是確保在場上的每個人都有很好的表現。」拉維那至今在瓊斯盃出賽6場，場均6.5分、3.8助攻，1.7籃板。

拉維那。（籃協提供）

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