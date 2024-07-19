奧運體操》日本王牌宮田笙子未成年吸菸斷送奧運夢 竟是內部舉報發現

宮田笙子。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運即將在下週登場，但日本女子體操代表隊的隊長、年僅19歲的宮田笙子，遭爆料有抽菸行為，因違反日本體操代表隊規範，違反日本當地20歲才能吸菸及飲酒的規定。宮田笙子被迫退出巴黎奧運是日本，這對想爭取自1964年來首座團體賽奧運獎牌的日本女子體操隊來說，無疑是重大打擊。

宮田笙子傳出在摩納哥海外集訓期間時吸菸，違反日本體操代表隊行動規範。日本體操協回今天召開記者會宣布，與宮田笙子本人確認事實後，除了有吸菸、還有飲酒的事情，將讓她退出本屆巴黎奧運。根據日本奧會（JOC）指出，這是史上第一次出現醜聞而讓選手退賽的狀況。

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日媒《Sponichi Annex》指出，這起事件的曝光是由在摩納哥的日本團隊相關人員的通報，日本體操協會專務理事西村賢二表示，這並不是來自外部的通報。

被問到是否為「內部舉報」時，日本代表隊的女子體操強化本部長田中光僅說，基於必須保護通報者的立場，不會進一步說明。

日本體操協會的行為規範明確規定，作為日本代表隊成員進行的活動場所，20歲以上的選手原則上也禁止吸菸、飲酒。

日本體操協會專務理事西村賢二。（法新社）

奧運女子競技體操團體賽將由5名選手中的4人上場，將取前三高分的3人成績。雖然日本隊想讓曾兩度參加奧運舞台的杉原愛子替補，但西村賢二指出，由於已經過了報名截止日期，生病或受傷以外的選手替換是不被認可的，意即日本女子體操代表隊可能只以岸里奈、岡村真、中村遙香、牛奧小羽這4名選手應戰。

宮田笙子是近年日本女子體操代表隊王牌，曾在2022年的體操世錦賽拿下平衡木項目銅牌，原本這是她首次參加奧運舞台，無奈因吸菸事件，斷送她的奧運夢。

日媒《Daily》報導，宮田笙子傳出曾在今年6月底至7月初曾經在私人場所吸菸，更曾在日本國家訓練中心的房間內吸菸。

宮田笙子所屬的順天堂大學體操競技部監督原田睦巳今天在記者會中落淚說，「首先對於出現這種狀況，作為所屬隊伍的監督我深感抱歉，她為了奧運夢，一直努力訓練，我想她現在反省自己的輕率行為。」

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宮田笙子。（資料照，路透）

日本體操協會會長藤田直志。（法新社）

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