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中職》明星賽先發名單出爐 古林睿煬對決黃子鵬、周董扛開路先鋒

2024/07/19 18:38

2024年中職明星賽先發名單出爐。（聯盟提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職2024明星賽將於明天起在大巨蛋登場，連續2天的預售票各為3.1萬、2.9萬張，合計有6萬人進場確定創下紀錄，剩餘票券將於現場販售，聯盟也公布明天第1戰的先發名單，先發投手各為古林睿煬、黃子鵬，今年迎來引退年的周思齊、潘威倫都將是最後1次參與明星賽，周思齊於明天首戰擔任開路先鋒，潘威倫明天有機會上場中繼1局。

戰技挑戰賽同步登場，全壘打大賽分別在明天、後天進行預賽及決賽，首日「野手速球王」原定參加選手富邦悍將王正棠，因為肩膀不適改由味全龍郭天信替補參賽。次日「叫恁總欸出來打」考驗教練的打擊能力，「趣味接力賽」分成兩隊，將由球員、女孩、吉祥物、裁判及網紅接力賽跑，蔡其昌會長及楊清瓏秘書長也會加入首日賽跑行列。

台灣隊（客隊）

棒次　球員　守位

1　邱智呈　左外野
2　林立　二壘
3　陳傑憲　中外野
4　林安可　ＤＨ
5　吉力吉撈‧鞏冠　捕手
6　朱育賢　一壘
7　曾頌恩　右外野
8　吳念庭　三壘
9　江坤宇　游擊

投手　古林睿煬

明星隊（主隊）

棒次　球員　守位

1　周思齊　ＤＨ
2　王柏融　右外野
3　岳政華　中外野
4　陳俊秀　一壘
5　王威晨　三壘
6　岳東華　二壘
7　詹子賢　左外野
8　高宇杰　捕手
9　林承飛　游擊

投手　黃子鵬

古林睿煬。（資料照，記者方賓照攝）

黃子鵬。（資料照，記者李惠洲攝）

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