中職》明星賽先發名單出爐 古林睿煬對決黃子鵬、周董扛開路先鋒

2024年中職明星賽先發名單出爐。（聯盟提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職2024明星賽將於明天起在大巨蛋登場，連續2天的預售票各為3.1萬、2.9萬張，合計有6萬人進場確定創下紀錄，剩餘票券將於現場販售，聯盟也公布明天第1戰的先發名單，先發投手各為古林睿煬、黃子鵬，今年迎來引退年的周思齊、潘威倫都將是最後1次參與明星賽，周思齊於明天首戰擔任開路先鋒，潘威倫明天有機會上場中繼1局。

戰技挑戰賽同步登場，全壘打大賽分別在明天、後天進行預賽及決賽，首日「野手速球王」原定參加選手富邦悍將王正棠，因為肩膀不適改由味全龍郭天信替補參賽。次日「叫恁總欸出來打」考驗教練的打擊能力，「趣味接力賽」分成兩隊，將由球員、女孩、吉祥物、裁判及網紅接力賽跑，蔡其昌會長及楊清瓏秘書長也會加入首日賽跑行列。

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台灣隊（客隊）

棒次 球員 守位

1 邱智呈 左外野

2 林立 二壘

3 陳傑憲 中外野

4 林安可 ＤＨ

5 吉力吉撈‧鞏冠 捕手

6 朱育賢 一壘

7 曾頌恩 右外野

8 吳念庭 三壘

9 江坤宇 游擊

投手 古林睿煬

明星隊（主隊）

棒次 球員 守位

1 周思齊 ＤＨ

2 王柏融 右外野

3 岳政華 中外野

4 陳俊秀 一壘

5 王威晨 三壘

6 岳東華 二壘

7 詹子賢 左外野

8 高宇杰 捕手

9 林承飛 游擊

投手 黃子鵬

古林睿煬。（資料照，記者方賓照攝）

黃子鵬。（資料照，記者李惠洲攝）

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