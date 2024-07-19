中職》明星賽先發名單出爐 古林睿煬對決黃子鵬、周董扛開路先鋒

2024年中職明星賽先發名單出爐。（聯盟提供）
〔記者徐正揚／台北報導〕中職2024明星賽將於明天起在大巨蛋登場，連續2天的預售票各為3.1萬、2.9萬張，合計有6萬人進場確定創下紀錄，剩餘票券將於現場販售，聯盟也公布明天第1戰的先發名單，先發投手各為古林睿煬、黃子鵬，今年迎來引退年的周思齊、潘威倫都將是最後1次參與明星賽，周思齊於明天首戰擔任開路先鋒，潘威倫明天有機會上場中繼1局。
戰技挑戰賽同步登場，全壘打大賽分別在明天、後天進行預賽及決賽，首日「野手速球王」原定參加選手富邦悍將王正棠，因為肩膀不適改由味全龍郭天信替補參賽。次日「叫恁總欸出來打」考驗教練的打擊能力，「趣味接力賽」分成兩隊，將由球員、女孩、吉祥物、裁判及網紅接力賽跑，蔡其昌會長及楊清瓏秘書長也會加入首日賽跑行列。
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台灣隊（客隊）
棒次 球員 守位
1 邱智呈 左外野
2 林立 二壘
3 陳傑憲 中外野
4 林安可 ＤＨ
5 吉力吉撈‧鞏冠 捕手
6 朱育賢 一壘
7 曾頌恩 右外野
8 吳念庭 三壘
9 江坤宇 游擊
投手 古林睿煬
明星隊（主隊）
棒次 球員 守位
1 周思齊 ＤＨ
2 王柏融 右外野
3 岳政華 中外野
4 陳俊秀 一壘
5 王威晨 三壘
6 岳東華 二壘
7 詹子賢 左外野
8 高宇杰 捕手
9 林承飛 游擊
投手 黃子鵬
古林睿煬。（資料照，記者方賓照攝）
黃子鵬。（資料照，記者李惠洲攝）