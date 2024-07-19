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籃球》被問曾祥鈞薪資多少 名古屋隊董事長：台灣都會公布嗎？

2024/07/19 20:00

名古屋戰鷹隊董事長鈴木浩昌（左）來台出席曾祥鈞加盟記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕曾祥鈞以1年合約加入日本B1職籃名古屋戰鷹，球隊董事長鈴木浩昌、總經理渡邊龍二今都特別抵台參加他的加盟記者會，但被問到薪資多少時，鈴木表示，薪資在日本屬個人隱私，他還反問台灣媒體：「台灣都會公布嗎？」

曾祥鈞成為阿巴西、游艾喆之後，今年宣布第3位在新賽季投入日本B1職籃的台灣好手，他與戰鷹隊達成1年合約協議，屆時將以亞洲外援身份出戰。

阿巴西加盟秋田北部喜悅，以及游艾喆成為滋賀湖泊一員時，都不免被問到合約狀況，但當時都以日本職籃未公布薪資為由，只能以推算的價碼估算，傳聞阿巴西總值有達千萬台幣，游艾喆若比照洋將合約，或許也有差不多的薪資待遇，只是這都未能證實。

事實上，日本職籃確實不會明確公布球員薪資，而名古屋戰鷹董事長鈴木、總經理渡邊被問到曾祥鈞的價碼時也相當訝異，因為這屬於球員個人隱私，聯盟跟球隊也不會揭露，鈴木還說：「台灣有公布薪水嗎？」

今年開始有更多台灣人往日本職籃發展，以亞洲外援的身份加入球隊，成為台灣旅外新選擇，而鈴木也看好曾祥鈞的表現，並號召台灣球迷到名古屋看球，此外，也期盼他的加入能為日本職籃和台灣職籃在日後有更多交流機會。

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