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相隔56年！13歲「新北小紀政」林子婕 墨西哥國際賽跨欄摘金

2024/07/19 20:34

新北市府副秘書長張其強帶隊赴墨西哥參賽，駐墨西哥大使鄭正勇蒞臨賽場為新北田徑小將邱毅安（右2）、徐靖閔（右3）、張文旗（左1）、林子婕（左2）揮舞國旗加油打氣。（新北體育局提供）

〔記者董冠怡／新北報導〕國際少年運動會近日在墨西哥萊昂市舉行，海拔高度1815公尺，新北市開賽首日拿下田徑、游泳項目共6面金牌，去年甫升國一、剛滿13歲的女子跨欄新秀林子婕，生涯首度出國參賽，克服當地空氣較平地稀薄的高原反應，以11秒86抱回80公尺跨欄金牌，堪稱「新北小紀政」。她說，雖然練田徑還不到1年，但能為台灣奪金很開心。

「飛躍的羚羊」紀政1968年曾於奧運拿下銅牌，林子婕對於自己能在相隔56年後，同樣也在墨西哥、也是女子80公尺跨欄，為台摘金非常高興，「自己練田徑還不到1年，但可以出國和這麼多人一起比賽，真的蠻開心」。

新北市體育局表示，今年的國際少年運動會，約有來自全國60個城市的選手同場較勁，出戰首日新北市囊括100公尺跨欄、400公尺混合接力、100公尺仰泳、400公尺自由式及跳高、跳遠，共計6金4銀2銅。

其中，跨欄、跳遠雙棲選手光榮國中張文旗，在男子組跳遠以6公尺73創下個人最佳紀錄、男子100公尺跨欄以12秒06率先衝過終點，為田徑再添雙金；同樣就讀光榮國中的選手邱毅安則獲100公尺跨欄銀牌。

體育局指出，近年國際田徑賽新增混合接力項目，新北代表隊由明德高中國中部林子婕、光榮國中張文旗、邱毅安及徐靖閔通力合作下，以46秒69奪得4x100公尺金牌。

新北市林子婕（中）奪下國際少年運動會跨欄金牌。（新北體育局提供）

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