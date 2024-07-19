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瓊斯盃》帥氣外型爆紅！20歲旅美小將傅友 父親是國手、偶像是KD 

2024/07/19 20:24

傅友。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕20歲旅美小將傅友是此次台灣白隊陣中最年輕的球員，近期因為帥氣外型在社群爆紅，他也希望藉由此次瓊斯盃多向學長學習、累積經驗。

傅友的父親是前台灣隊國手陳建勳，他曾效力CBA職籃裕隆隊，也是1989年亞洲青年錦標賽、1993年東亞運、1997年亞錦賽代表隊成員。190公分的傅友有一個大8歲的哥哥隨父姓、他則隨母姓。

傅友畢業自籃球名校金華國中，高中赴美就讀提斯谷基督教學校，畢業後進入D2的西維吉尼亞理工學院，今夏將升上大二，他說，剛去美國時由於語言不通，適應花了一點時間，也提到台、美兩地訓練方式的不同，美國教練通常只會下一個大方向的指令，台灣則會強調比較多細節，認為在金華國中時期的訓練比在美國更累。

傅友坦言，沒料到這次能入選瓊斯盃陣容，原本已經計劃好到泰國、荷蘭家庭旅遊，最後只有父親與哥哥成行，母親則留下來陪他，父親回國後就會到現場看他比賽，身為前國手的父親給予的建議是「如果上場要敢打一點，有空檔就出手。」

傅友至今上場機會不多，昨天面對烏克蘭首度出賽上場10分鐘拿下2分，今交手美國上場3分鐘，也是得到2分，總教練桑茂森指出，「從昨天面對烏克蘭一戰發現他滿敢打的，比想像中還成熟，所以今天就給他任務，加上體能狀況還可以，就能做一些防守、攻守轉換上的跑動，也很開心看到他的膽識。」

對於往後的生涯與目標，傅友表示，由於大一上場時間不多，眼前的目標就是希望能在美國找到自己的定位，未來只要有機會就會繼續打下去，也不排斥回台灣發展，但他透露，平時並未太關注台灣籃壇，都是看NBA比較多，最欣賞杜蘭特（Kevin Durant），「他打球很流暢。」

近期有球迷在社群網站「Threads」上傳傅友於場邊為球隊加油的影片，讓他的帥氣外型備受討論，他透露，某一天起床發現自己引起討論也相當驚訝，但平時不太關注社群，也更希望自己是因為球技而非外型累積人氣。

台灣白傅友（藍衣）三分出手。（記者陳志曲攝）

傅友。（記者盧養宣攝）

傅友。（記者盧養宣攝）

傅友。（記者盧養宣攝）

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