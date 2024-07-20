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日職》12場先發ERA僅0.52！ 中日龍21歲新星有望空降防禦率王

2024/07/20 06:53

高橋宏斗。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍21歲新星高橋宏斗昨天交出8局12K的無失分優質好投，加上細川成也的陽春彈，幫助中日龍在主場以1比0完封讀賣巨人。高橋宏斗摘得本季第7勝，賽後防禦率僅0.52，只差2局就能達成規定投球局數，高橋宏斗有望近期就能「空降」中央聯盟防禦率王。

高橋宏斗昨晚先發8局用121球，僅被敲4支零星一壘安打，狂飆12次三振創本季單場新高，最快丟到155公里，勇奪先發3連勝。

本季高橋宏斗先發12場拿到7勝並列中央聯盟第4多（另有1敗），防禦率僅0.52，共投86局賞80次三振，沒有被敲出全壘打，被打擊率僅1成82，每局被上壘率為0.84。

若高橋宏斗下一場先發能再交出無失分的表現，屆時有望能補滿規定局數，「空降」央聯防禦率王。央聯目前的防禦率王是廣島鯉魚球星大瀬良大地，其防禦率僅0.88。

高橋宏斗今年季前效仿大聯盟道奇日本強投山本由伸的投球姿勢，導致控球不穩，因此開季從二軍出發，自4月28日重返一軍賽場後，高橋宏斗開始宰制日職賽場，近3場先發共26局的投球都沒有掉分。

現年21歲的高橋宏斗是2023年世界棒球經典賽日本隊冠軍成員之一，今年也可能有機會代表日本隊參加世界棒球12強賽。

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