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田徑》英國16歲快腿大幅領先卻以第4作收 終點前「大失誤」發生悲劇

2024/07/19 21:41

英國16歲快腿因太過大意而發生悲劇。（取自影片）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕英國小將歐迪喬丹（Jake ODEY-JORDAN）今在U18田徑歐洲錦標賽發生嚴重失誤，一度因領先過多，在最後直線衝刺時放慢速度，沒想到卻遭對手連續超車，最終在男子200公尺預賽以22秒12排第四，無緣晉級。

16歲的歐迪喬丹是英國備受期待的飛毛腿，6月才衝出200公尺20秒55的個人最佳成績，這次在U18歐錦賽也被看好有好表現，沒想到卻因一時大意釀成大錯，在預賽就提前出局，他雖感到遺憾，但也只能坦然接受，「這是我的錯，所以我除了責怪自己，我確實不能歸咎於其他人事物。」

歐迪喬丹在槍響後就一馬當先，但在跑過最後一個彎道準備進入直線衝刺時，他卻在終點前突然放慢速度，還左顧右盼想一窺對手狀況，沒想到被其他人逆轉超前，最後以第4名衝線，也宣告無緣晉級。

歐迪喬丹坦言，自己跑起來的感覺還不錯，應該有機會挑戰跑進21秒內，但自己的確犯了大錯，沒有比這更糟的結果。

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