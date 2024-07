田徑》英國16歲快腿大幅領先卻以第4作收 終點前「大失誤」發生悲劇

英國16歲快腿因太過大意而發生悲劇。(取自影片)

〔記者吳孟儒/綜合報導〕英國小將歐迪喬丹(Jake ODEY-JORDAN)今在U18田徑歐洲錦標賽發生嚴重失誤,一度因領先過多,在最後直線衝刺時放慢速度,沒想到卻遭對手連續超車,最終在男子200公尺預賽以22秒12排第四,無緣晉級。

16歲的歐迪喬丹是英國備受期待的飛毛腿,6月才衝出200公尺20秒55的個人最佳成績,這次在U18歐錦賽也被看好有好表現,沒想到卻因一時大意釀成大錯,在預賽就提前出局,他雖感到遺憾,但也只能坦然接受,「這是我的錯,所以我除了責怪自己,我確實不能歸咎於其他人事物。」

歐迪喬丹在槍響後就一馬當先,但在跑過最後一個彎道準備進入直線衝刺時,他卻在終點前突然放慢速度,還左顧右盼想一窺對手狀況,沒想到被其他人逆轉超前,最後以第4名衝線,也宣告無緣晉級。

歐迪喬丹坦言,自己跑起來的感覺還不錯,應該有機會挑戰跑進21秒內,但自己的確犯了大錯,沒有比這更糟的結果。





