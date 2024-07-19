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NBA》轉隊後不再是射手第一選擇 希爾德談與柯瑞同隊感受

2024/07/19 22:38

希爾德。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕以職業生涯三分球高水準40%命中率聞名的射手希爾德（Buddy Hield），他在休賽季先簽後換從七六人轉戰勇士，成功補齊湯普森（Klay Thompson）離隊後的外圍火力，生涯幾乎都是隊內最佳射手的名號在轉戰勇士後即將消失，他坦然接受並謙虛做出回應。

職業生涯邁入第八年的希爾德三分神準，生涯已投進1924記三分，談到即將合夥聯盟多項三分球紀錄保持人、勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），希爾德謙虛表示希望能多看多學習，「柯瑞一直都是我所效仿的對象，我已經準備好要觀摩他的投籃機制和其他值得學習的地方，他的職業精神令人讚揚，我認為新賽季一定會顯得非常有趣。」

被媒體問道是否能適應勇士隊及總教練柯爾（Steve Kerr）的體系時，希爾德表示應該不會太困難，「其實我整個大學期間都有關注勇士隊的比賽，甚至成為職業球員後也是，柯瑞、D.格林（Draymond Green）、威金斯（Andrew Wiggins）等人的搭配相當有趣，練習的過程能幫助我們快速磨合，我認為過一段時間就能快速適應。」

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