NBA》轉隊後不再是射手第一選擇 希爾德談與柯瑞同隊感受

希爾德。(資料照,法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕以職業生涯三分球高水準40%命中率聞名的射手希爾德(Buddy Hield),他在休賽季先簽後換從七六人轉戰勇士,成功補齊湯普森(Klay Thompson)離隊後的外圍火力,生涯幾乎都是隊內最佳射手的名號在轉戰勇士後即將消失,他坦然接受並謙虛做出回應。

職業生涯邁入第八年的希爾德三分神準,生涯已投進1924記三分,談到即將合夥聯盟多項三分球紀錄保持人、勇士當家球星柯瑞(Stephen Curry),希爾德謙虛表示希望能多看多學習,「柯瑞一直都是我所效仿的對象,我已經準備好要觀摩他的投籃機制和其他值得學習的地方,他的職業精神令人讚揚,我認為新賽季一定會顯得非常有趣。」

被媒體問道是否能適應勇士隊及總教練柯爾(Steve Kerr)的體系時,希爾德表示應該不會太困難,「其實我整個大學期間都有關注勇士隊的比賽,甚至成為職業球員後也是,柯瑞、D.格林(Draymond Green)、威金斯(Andrew Wiggins)等人的搭配相當有趣,練習的過程能幫助我們快速磨合,我認為過一段時間就能快速適應。」

For the first time in his career, Hield no longer is the best shooter on his team pic.twitter.com/e564ZJ8S0v