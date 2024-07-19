巴黎奧運》「田徑3帥」林昱堂、楊俊瀚、彭名揚出發法國巴黎

男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂準備出發前往巴黎。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣「田徑3帥」林昱堂、楊俊瀚、彭名揚今晚出發前往法國巴黎，提前到當地調整時差、適應環境，期待能在五環殿堂繳出佳績。

田徑隊本屆有男子200公尺楊俊瀚、男子跳遠林昱堂、男子400公尺跨欄彭名揚取得參賽資格，女子選手則是「跨欄正妹」張博雅以外卡方式獲女子100公尺參賽資格。楊俊瀚、林昱堂、彭名揚今出發，張博雅預計24日再飛往巴黎。

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林昱堂去年亞洲錦標賽跳出8公尺40摘金，如今將首度踏上五環殿堂，他對自己充滿期待，「我想大家實力都差不多，就看大家的臨場表現。」

男子跳遠資格賽在當地時間早上11點登場，教練蔡易達指出，由於選手很少在早上、中午出賽，到法國除了先調整時差，適應氣候、飲食，最重要是調整訓練時間，讓林昱堂的身體能夠提前開機，以利在資格賽發揮。

「台灣最速男」楊俊瀚生涯二度登上奧運殿堂。（記者林岳甫攝）

連兩屆參加奧運的楊俊瀚，有別於上屆東京奧運是參加100公尺，本屆則比200公尺，他希望能在奧運突破自己，看能否通過預賽考驗。

至於首度登上五環殿堂的彭名揚迎來生涯首場世界級大賽，他生涯最佳是去年成都世大運的48秒62，如今就想看能否藉由強敵刺激再度突破自己，他認為，去到奧運就要爭取個人最好成績，努力讓自己再進化。

男子400公尺跨欄全國紀錄保持人彭名揚，出發前往巴黎。（記者林岳甫攝）

台灣田徑隊昨晚搭機飛往巴黎（記者林岳甫攝）

行政院長卓榮泰在桃園機場歡送選手，並送「台灣藍鵲」吊飾給所有成員，期許選手順利完成賽事，並爭取最佳成績。（記者林岳甫攝）

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