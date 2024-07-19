晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎奧運》「田徑3帥」林昱堂、楊俊瀚、彭名揚出發法國巴黎

2024/07/19 21:57

男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂準備出發前往巴黎。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣「田徑3帥」林昱堂、楊俊瀚、彭名揚今晚出發前往法國巴黎，提前到當地調整時差、適應環境，期待能在五環殿堂繳出佳績。

田徑隊本屆有男子200公尺楊俊瀚、男子跳遠林昱堂、男子400公尺跨欄彭名揚取得參賽資格，女子選手則是「跨欄正妹」張博雅以外卡方式獲女子100公尺參賽資格。楊俊瀚、林昱堂、彭名揚今出發，張博雅預計24日再飛往巴黎。

林昱堂去年亞洲錦標賽跳出8公尺40摘金，如今將首度踏上五環殿堂，他對自己充滿期待，「我想大家實力都差不多，就看大家的臨場表現。」

男子跳遠資格賽在當地時間早上11點登場，教練蔡易達指出，由於選手很少在早上、中午出賽，到法國除了先調整時差，適應氣候、飲食，最重要是調整訓練時間，讓林昱堂的身體能夠提前開機，以利在資格賽發揮。

「台灣最速男」楊俊瀚生涯二度登上奧運殿堂。（記者林岳甫攝）

連兩屆參加奧運的楊俊瀚，有別於上屆東京奧運是參加100公尺，本屆則比200公尺，他希望能在奧運突破自己，看能否通過預賽考驗。

至於首度登上五環殿堂的彭名揚迎來生涯首場世界級大賽，他生涯最佳是去年成都世大運的48秒62，如今就想看能否藉由強敵刺激再度突破自己，他認為，去到奧運就要爭取個人最好成績，努力讓自己再進化。

男子400公尺跨欄全國紀錄保持人彭名揚，出發前往巴黎。（記者林岳甫攝）

台灣田徑隊昨晚搭機飛往巴黎（記者林岳甫攝）

行政院長卓榮泰在桃園機場歡送選手，並送「台灣藍鵲」吊飾給所有成員，期許選手順利完成賽事，並爭取最佳成績。（記者林岳甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。