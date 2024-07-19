體操》宮田笙子犯大錯無緣奧運 日本為何寧錯失奪牌機會也要重懲？

宮田笙子。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕19歲日本體操王牌女將宮田笙子爆出未成年抽煙、喝酒，在巴黎奧運前遭拔除資格，震驚體壇，日媒指出，除了因行為已違法，重點是身為代表隊成員還在國家訓練中心做出此脫序行為，實在無法接受。

宮田笙子是2022年體操世錦賽平衡木銅牌得主，在跳馬、高低槓、地板項目也都有不俗成績，被視為日本女子成隊想在巴黎奧運爭取佳績的關鍵人物。

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然而，日本的法定成年年齡為20歲，還未成年的宮田笙子卻被踢爆抽煙、喝酒的違法事蹟，她也因此即刻退出日本在摩納哥的集訓，並在接受日本體操協會詢問時，承認是因為壓力過大才會如此。

日本體操協會為此還在今天緊急召開記者會，並集體鞠躬向大眾致歉，畢竟這是日本首次出現有選手因違反代表隊規定而直接拔除奧運資格。

日本體操協會的懲處也引起熱議，有人認為處罰可能過重，但有日本記者私下透露，其一是因她違法，再來是因為她是在國家訓練中心抽煙、喝酒，已嚴重影響國家隊形象，這在日本無法被接受，此外，這一次的重罰也是要避免之後有類似事件發生。

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宮田笙子遭爆出未成年抽煙事件，日本體操協會還在今天緊急召開記者會，並集體鞠躬向大眾致歉。（法新社）

宮田笙子。（資料照，法新社）

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