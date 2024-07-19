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瓊斯盃》藍、白兩隊建隊思維與過往不同 主帥圖齊解釋原因

2024/07/19 22:45

台灣藍隊。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍今以100：68痛宰阿聯，拉出6連勝維持不敗金身，主帥圖齊也解釋藍、白兩隊建隊方式與過往的差異。

台灣藍隊今除國家隊班底陳盈駿、劉錚等人，也選進沒有台灣隊經驗的旅美小將黃宙騏與葉惟捷，兩人今在下半場獲得不少上場機會，最後都以6分作收。圖齊今也盛讚兩人，雖然一直在等待機會，不過今天上場後無論在情緒控管、出手選擇上都有不俗發揮。

對於選進2位旅美小將進入藍隊，圖齊指出，本屆藍白兩隊建隊思維與過往不同，兩隊都選進富有經驗的球員以及潛力好手，希望達到平衡、兩邊也可以互相切磋，這也是白隊有職籃球員的原因。圖齊認為，年輕球員向前輩直接學習可以學得更快，「對他們的未來更有幫助、更加刺激他們的成長。」

台灣藍總教練圖齊。（記者陳志曲攝）

20歲的黃宙騏金華國中畢業後赴美，現就讀NCAA一級猶他大學，他表示，得知進入藍隊後就非常努力，一直在等待機會，「既然上場就好好把握，讓教練知道自己有能力站在這個賽場上。」

黃宙騏透露，當初接到電話得知進到藍隊時非常驚訝，「我從小到大都沒打過國家隊，第一次就打藍隊，可以跟陳盈駿、劉錚這些從小看到大的學長同隊，是很好的機會。」

對於未來的規劃，黃宙騏坦言，從小打球一定都有NBA的夢想，這也是旅美的原因之一，「現在的目標就是慢慢往職業舞台前進。」

黃宙騏透露，欣賞的球星包括暴龍後衛米契爾（Davion Mitchell）以及台灣隊主控陳盈駿，「在藍隊訓練的時候被欺負得滿慘的，他是我的偶像，有很多東西值得學習。」

台灣藍黃宙騏（白衣）切入上籃。（記者陳志曲攝）

台灣藍黃宙騏（白衣）反手上籃。（記者陳志曲攝）

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