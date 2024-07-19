巴黎奧運》田徑、游泳選手出發 桃機免稅店員工應援送御守

2024巴黎奧運即將開幕，台灣奧運田徑、游泳選手今晚啟程前往巴黎，桃園機場免稅店員工在管制區內為教練、選手及後勤團隊加油打氣。（記者朱沛雄攝）

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕2024巴黎奧運即將開幕，台灣奧運田徑、游泳選手今晚啟程進軍巴黎，桃園機場免稅店員工在管制區內為教練、選手及後勤團隊加油打氣。

2024巴黎奧運即將開幕，台灣奧運田徑、游泳選手今晚啟程前往巴黎，桃園機場免稅店員工在管制區內為教練、選手及後勤團隊加油打氣。（記者朱沛雄攝）

中華奧委會唯一官方合作的免稅商店贊助商昇恆昌免稅店，特別於奧運開幕前夕，在桃園機場打造多處為台灣奧運選手應援的拍照區。

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2024巴黎奧運即將開幕，台灣奧運田徑、游泳選手今晚啟程前往巴黎，桃園機場免稅店員工在管制區內為教練、選手及後勤團隊加油打氣。（記者朱沛雄攝）

今晚台灣田徑及游泳好手啟程征戰巴黎奧運，免稅店員工更是組織應援團，在登機前為選手加油歡呼，送上代表平安勝利的御守，希望選手能創造佳績，為國爭光。

2024巴黎奧運即將開幕，台灣奧運田徑、游泳選手今晚啟程前往巴黎，桃園機場免稅店員工在管制區內為教練、選手及後勤團隊加油打氣。（記者朱沛雄攝）

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