瓊斯盃》10年前與偶像劉錚合照現竟能同隊 葉惟捷：不可思議

劉錚與葉惟捷相隔逾10年再度合影。（取自劉錚臉書）

〔記者盧養宣／新北報導〕19歲旅美小將葉惟捷小學三年級曾與劉錚合影，瓊斯盃初登場就與偶像同隊，他透露，聽到消息時，還心想「會不會是名單出錯了？」

來自金華國中、南山高中的葉惟捷過去有「南山飛人」之稱，身高196公分，兼具彈跳、投籃能力，2022年入選台灣隊U18亞青男籃陣容、U17三對三亞洲盃名單，高中畢業後旅美，今年3月正式進入NCAA一級阿拉巴馬農工大學，首度入選瓊斯盃就進入藍隊。

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劉錚在開打前曾曬出與葉惟捷相隔10年的合影，感嘆緣分太奇妙，葉惟捷今透露，當時是參加父母朋友的婚禮，剛好有機會與劉錚合照，「現在能跟他同一隊真的很不可思議，我很尊敬他、他是我的榜樣。」

黃宙騏（左）與葉惟捷。（記者盧養宣攝）

首度入選瓊斯盃就來到藍隊，葉惟捷坦言，聽到消息時一度以為名單出錯，確認後就相當緊張，集訓前一天不斷在腦海裡預想可能發生的情況。他在瓊斯盃坐板凳坐了5場，今天才終於獲得上場機會，投進2顆三分彈、攻下6分。

葉惟捷指出，既然來到藍隊就是把握機會好好學習，不要讓教練失望，「對我來說也是一種肯定，畢竟以後如果打到更高的層級，也遲早會遇到這樣的強度。」

葉惟捷表示，籃球路上的偶像是陳信安與劉錚，由於身高與體型相似，時常會找網路上的影片來觀察兩人在場上面對問題時如何應對。

台灣藍葉惟捷三分出手。（記者陳志曲攝）

台灣藍黃宙騏（白衣）切入上籃。（記者陳志曲攝）

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