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網球》納達爾勇闖瑞典紅土4強 4小時3盤大戰逆轉勝

2024/07/20 06:57

納達爾。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕納達爾（Rafael Nadal）無愧為「紅土之王」，歷經近4小時的3盤大戰，終以6：7（2：7）、7：5、7：5 逆轉阿根廷第4種子納沃尼（Mariano Navone），西班牙「蠻牛」單打3連勝，晉級瑞典男網賽4強。

「這場比賽非常接近、漫長且令人疲憊。」納達爾激戰3小時59分鐘辛苦出線，這也是他職業生涯第二漫長的3盤大戰，僅次於2009 年馬德里4強對決「三巨頭」中的喬科維奇（Novak Djokovic），那場拉鋸4小時又3分鐘。如今在ATP250等級的巴斯塔德紅土贏球，也是納達爾自兩年前溫布頓錦標賽以來，首度重返4強，「這場比賽沒人能從頭到尾掌控一切。我堅持到最後，而且進入準決賽，這非常重要，讓我們看看明天表現如何。」

人氣極旺的納達爾，2005年曾在這項賽事封王，這位傳奇老將4強對手，則為會外賽殺入的克羅埃西亞年輕黑馬阿伊杜科維奇（Duje Ajdukovic）；「蠻牛」與挪威好手魯德（Casper Ruud）本週也聯手打進男雙4強，遭遇巴西第3種子鲁兹（Orlando Luz ）／梅托斯（Rafael Fabris de Matos）。

38歲的納達爾先前草地賽季休兵調整，就為了專心投入於法國公開賽場地舉辦的2024巴黎奧運，這位前球王22座大滿貫冠軍當中，多達14座來自法網紅土。

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