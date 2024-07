奧運男籃》「SGA」23分技壓溫班亞瑪10分！加拿大熱身賽輕取法國

亞歷山大吉爾吉斯。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕2024年巴黎奧運倒數計時,加拿大男籃在熱身賽首戰對決美國夢幻隊失利後,第2場熱身賽面對東道主法國,靠著「SGA」亞歷山大吉爾吉斯(Shai Gilgeous-Alexander)砍下全場最高23分,楓葉軍團以85:73輕取法國。

此役是今年首度入選NBA年度第一隊的亞歷山大吉爾吉斯,以及年度最佳新人的天才狀元「斑馬」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)在國際賽場的首度對決,結果「SGA」搶盡風頭,上場28分鐘13投6中、三分6投2中拿下23分;溫班亞瑪26分鐘7投4中、三分4投2中得到10分,另有7籃板4助攻。

加拿大除了有亞歷山大吉爾吉斯23分5籃板5助攻以外,巴瑞特(RJ Barrett)也貢獻21分4籃板3助攻,歐利尼克(Kelly Olynyk)7投6中進帳14分,內姆哈德(Andrew Nembhard)10分5助攻。加拿大目前進行了2場熱身賽,前一戰以72:86敗給美國。

法國方面,由替補上陣的亞布塞萊(Guerschon Yabusele)攻下全隊最多19分,另有4籃板2,戈貝爾12分6籃板(Rudy Gobert)德柯洛(Nando de Colo)11分4籃板。法國先前在熱身賽輕取土耳其與德國,但也輸給同一支德國隊與塞爾維亞。

