奧運男籃》「SGA」23分技壓溫班亞瑪10分！加拿大熱身賽輕取法國

亞歷山大吉爾吉斯。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運倒數計時，加拿大男籃在熱身賽首戰對決美國夢幻隊失利後，第2場熱身賽面對東道主法國，靠著「SGA」亞歷山大吉爾吉斯（Shai Gilgeous-Alexander）砍下全場最高23分，楓葉軍團以85：73輕取法國。

此役是今年首度入選NBA年度第一隊的亞歷山大吉爾吉斯，以及年度最佳新人的天才狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在國際賽場的首度對決，結果「SGA」搶盡風頭，上場28分鐘13投6中、三分6投2中拿下23分；溫班亞瑪26分鐘7投4中、三分4投2中得到10分，另有7籃板4助攻。

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加拿大除了有亞歷山大吉爾吉斯23分5籃板5助攻以外，巴瑞特（RJ Barrett）也貢獻21分4籃板3助攻，歐利尼克（Kelly Olynyk）7投6中進帳14分，內姆哈德（Andrew Nembhard）10分5助攻。加拿大目前進行了2場熱身賽，前一戰以72：86敗給美國。

法國方面，由替補上陣的亞布塞萊（Guerschon Yabusele）攻下全隊最多19分，另有4籃板2，戈貝爾12分6籃板（Rudy Gobert）德柯洛（Nando de Colo）11分4籃板。法國先前在熱身賽輕取土耳其與德國，但也輸給同一支德國隊與塞爾維亞。

Shai Gilgeous-Alexander and RJ Barrett had it going to lead @CanBball to the win over France!



SGA: 23 PTS | 5 REB | 5 AST

RJ: 21 PTS | 4 REB pic.twitter.com/sEEqp8Yrvq — NBA （@NBA） July 19, 2024

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