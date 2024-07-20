MLB》高懸23年鬼神紀錄無人達成！大谷翔平挑戰史上首見偉業

大谷翔平。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日籍二刀流球星大谷翔平本季轉戰道奇，首年上半季表現十分出色，大谷下半季將持續挑戰國聯打擊三冠王和第3座年度MVP，以及連續4年30轟的壯舉。日媒也期待大谷能夠挑戰單季100支長打的里程碑。

大谷翔平目前除了敲出29轟之外，也累積23支二壘安打和4支三壘安打，合計有56支長打，根據日本雅虎的專欄作家宇根夏樹撰文指出，按照大谷上半季的打擊節奏，單季長打可能來到93、94支，有機會挑戰成為聯盟史上第16位達成單季100支長打的球員，「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）以119支長打高居第一。

請繼續往下閱讀...

上一次完成單季100長打的壯舉要追溯到2001年，當時共有4人達成，分別是大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）的107支、小熊名將索沙（Sammy Sosa）103支、洛磯希爾頓（Todd Helton）105支和響尾蛇岡薩雷茲（Luis Gonzalez）100支。

大谷翔平本季已經累積23盜，他也有機會挑戰史上第一位單季至少100長打和20盜壘的球員。大谷翔平在上半季出賽94場，繳出29轟、69分打點、23盜、51保送和打擊率0.316的優異表現，目前貢獻29轟、長打率0.635、OPS1.035和得分75分，這4項數據都是國聯之最。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法