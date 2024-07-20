MLB》曾與獅隊勝騎士當隊友 洋基網羅前韓職洋投盼加強深度

帕農。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據大聯盟球員異動，洋基以小聯盟合約簽下30歲左投帕農（Thomas Pannone），他在休季與小熊簽下小聯盟合約，但在本週稍早遭到釋出。

帕農本季在小熊3A的先發輪值表現不錯，《MLBTR》推測可能是選擇跳出合約。19場比賽投了90.2局，防禦率4.37，三振率22%，保送率8.1%。由於小熊3A所屬的國際聯盟今年團隊得分都偏高，該聯盟平均防禦率為4.90，帕農的4.37在該聯盟29名符合資格的投手中排第12。

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洋基目前擁有完整先發輪值，但深度上有所損失。目前施密特（Clarke Schmidt）、布魯貝克（JT Brubaker）、波提特（Cody Poteet）與畢特（Clayton Beeter）目前都在傷兵名單，其中施密特與波提特都尚未開始復健，布魯貝克因斜肌拉傷暫停復健，畢特遭遇的肩膀傷勢更可能整季報銷。

《MLBTR》認為，帕農今年狀態不錯，洋基可以用他來填補先發輪值的深度。帕農生涯在大聯盟效力過藍鳥與釀酒人，合計118.2局投球，防禦率5.46。帕農還在2022至2023年球季效力韓職起亞虎，與中職統一獅洋投勝騎士當隊友，合計165局投球，防禦率3.49。

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