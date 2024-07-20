晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》曾與獅隊勝騎士當隊友 洋基網羅前韓職洋投盼加強深度

2024/07/20 08:12

帕農。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據大聯盟球員異動，洋基以小聯盟合約簽下30歲左投帕農（Thomas Pannone），他在休季與小熊簽下小聯盟合約，但在本週稍早遭到釋出。

帕農本季在小熊3A的先發輪值表現不錯，《MLBTR》推測可能是選擇跳出合約。19場比賽投了90.2局，防禦率4.37，三振率22%，保送率8.1%。由於小熊3A所屬的國際聯盟今年團隊得分都偏高，該聯盟平均防禦率為4.90，帕農的4.37在該聯盟29名符合資格的投手中排第12。

洋基目前擁有完整先發輪值，但深度上有所損失。目前施密特（Clarke Schmidt）、布魯貝克（JT Brubaker）、波提特（Cody Poteet）與畢特（Clayton Beeter）目前都在傷兵名單，其中施密特與波提特都尚未開始復健，布魯貝克因斜肌拉傷暫停復健，畢特遭遇的肩膀傷勢更可能整季報銷。

《MLBTR》認為，帕農今年狀態不錯，洋基可以用他來填補先發輪值的深度。帕農生涯在大聯盟效力過藍鳥與釀酒人，合計118.2局投球，防禦率5.46。帕農還在2022至2023年球季效力韓職起亞虎，與中職統一獅洋投勝騎士當隊友，合計165局投球，防禦率3.49。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。