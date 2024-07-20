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MLB》再度無緣對決老東家洋基 塞維里諾笑回：你們只有2個能打的！

2024/07/20 08:35

塞維里諾。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會右投塞維里諾（Luis Severino）本季曾有過機會對上老東家洋基，不過最終被臨時更改為提前先發，無緣對決。大都會將於24日再次與洋基展開地鐵大戰，根據紐媒《SNY》報導，塞維里諾將再次無緣對決老東家。

塞維里諾今受訪透露，當大都會第一次讓他跳過對洋基先發時，他與前隊友在群組訊息裡互相開玩笑，「他們說我會怕他們，我才不怕，你們現在只有2個能打的，我可以直接保送他們就好。和曾經的隊友對決總是友誼之爭，這會很好玩，希望以後有機會對到。」

大都會下半季首先展開與馬林魚的4連戰，目前尚未宣布接下來對洋基先發的人選。但根據大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）透露，應該將由馬納亞（Sean Manaea）與昆塔納（Jose Quintana）掛帥，兩人都是左投，塞維里諾也理解這個策略。

「我認為基於某種原因，洋基今年對左投打不好。」塞維里諾說道，「你只需要保送賈吉（Aaron Judge）就會比較好對付，我理解這個邏輯，因為索托（Juan Soto）是左打，維杜戈（Alex Verdugo）也是左打，賈吉是左投的唯一巨大威脅。」

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