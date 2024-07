MLB》再度無緣對決老東家洋基 塞維里諾笑回：你們只有2個能打的！

塞維里諾。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕大都會右投塞維里諾(Luis Severino)本季曾有過機會對上老東家洋基,不過最終被臨時更改為提前先發,無緣對決。大都會將於24日再次與洋基展開地鐵大戰,根據紐媒《SNY》報導,塞維里諾將再次無緣對決老東家。

塞維里諾今受訪透露,當大都會第一次讓他跳過對洋基先發時,他與前隊友在群組訊息裡互相開玩笑,「他們說我會怕他們,我才不怕,你們現在只有2個能打的,我可以直接保送他們就好。和曾經的隊友對決總是友誼之爭,這會很好玩,希望以後有機會對到。」

大都會下半季首先展開與馬林魚的4連戰,目前尚未宣布接下來對洋基先發的人選。但根據大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)透露,應該將由馬納亞(Sean Manaea)與昆塔納(Jose Quintana)掛帥,兩人都是左投,塞維里諾也理解這個策略。

「我認為基於某種原因,洋基今年對左投打不好。」塞維里諾說道,「你只需要保送賈吉(Aaron Judge)就會比較好對付,我理解這個邏輯,因為索托(Juan Soto)是左打,維杜戈(Alex Verdugo)也是左打,賈吉是左投的唯一巨大威脅。」

