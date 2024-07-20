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MLB》榜眼伯恩斯、探花康登簽約金創新高 狀元巴札納黯然失色

2024/07/20 09:00

洛磯在本屆選秀會以首輪第3順位選中康登。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本屆選秀會紅人榜眼伯恩斯（Chase Burns）昨日獲得破紀錄的925萬美元的簽約金，洛磯探花康登（Charlie Condon）今天也跟上並列史上最高，兩人的簽約金都比守護者狀元郎巴札納（Travis Bazzana）的895萬美元還要來得高。

21歲的康登就讀於喬治亞大學，身高6呎6吋、右投右打，一、三壘和右外野都能守備，今年在NCAA繳出37轟，成為自2011年強制使用BBCOR規則的球棒有史以來最多的紀錄。他單季繳出打擊率0.433、37轟、58長打、OPS1.565和壘打數233領先群雄，連續8場開轟只差一場就能追平紀錄。

康登擁有頂級的怪力和打擊能力，今年獲得美國大學棒球最佳球員「Dick Howser Trophy」的殊榮，並贏得SEC年度最佳球員，他也成為年度最佳業餘球員「金靴獎（Golden Spikes Award）」得主，堪稱是全美大學最佳打者。球探報告給康登的各項評分，打擊60、力量70、跑速40、臂力55、守備50、總體65。（球探報告評分採取20-80制，平均為50）。

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