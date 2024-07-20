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MLB》索托狂敲4安+另類場內轟！洋基塞揚王牌6局8K封鎖光芒（影音）

2024/07/20 09:48

索托。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基下半季首戰對決光芒，塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）狀況越來越穩，今天繳出6局失1分的優質先發，加上強打索托（Juan Soto）單場4支安打，外加一支另類場內全壘打，終場洋基6：1擊敗光芒，下半季有好的開始。

洋基前2局都留下得點圈殘壘，3局下萊斯（Ben Rice）保送、索托敲安、賈吉（Aaron Judge）保送形成滿壘，維杜戈（Alex Verdugo）擊出游擊滾地出局，打下1分先馳得點。2出局後威爾斯（Austin Wells）又獲保送再度成滿壘，沃爾普（Anthony Volpe）一棒清壘，二壘安打再進帳3分，洋基4：0領先。

4局下，前2打席都敲安的索托，這次將球送到左外野方向直擊全壘打牆底部，光芒外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）處理球發生失誤，索托一口氣溜上三壘，結果二壘手帕拉修斯（Richie Palacios）轉傳三壘也發生失誤，球砸到索托後彈到休息室形成死球，索托得以回本壘，形成另類場內全壘打。

索托在6局下敲出本場個人第4支安打，也又是一支二壘安打，隨後賈吉也敲出適時一壘安打，再幫洋基賺進保險分。8局下索托又選到保送，今天4打數狂敲4安，跑回3分，選到1保送，賽後打擊率0.303，攻擊指數1.002。

洋基塞揚王牌投手柯爾今天主投6局用103球有70顆好球，被敲出6支安打，包含6局上挨了洛爾（Brandon Lowe）一發陽春砲，僅失掉1分，狂飆8次三振，僅有1次保送，優質先發收下本季第3勝，賽後防禦率從5.40下修至4.60。

柯爾。（今日美國）

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